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Ať si to užije a vezme i podobně smýšlející, říká Macinka k Pavlově dovolené o volbách

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  18:03
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na programu má mimo jiné návrh zákona o ochraně veřejného zdraví. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....
Ministr zahraničí, předseda Motoristů sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi...
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....
Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci...
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Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vynechat příští týden komunální volby v Černoučku kvůli soukromé cestě vyvolalo rozporuplné reakce. Například ministr zahraničí Petr Macinka prohlásil, že jej prezidentova neúčast velice mrzí, ale pokud by v Černoučku preferoval jinou volbu než Motoristy, přeje mu klidný odpočinek a přimlouvá se za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou.

„To, že se prezident republiky poprvé v historii ČR rozhodl místo voleb raději odjet na dovolenou, mě velice mrzí. Motoristé totiž podporují jednu z kandidátek v jeho obci Černouček, takže tím jakožto nejracionálnější volba přicházíme o jeho hlas. V případě, že by však preferoval volbu konkurenční listiny, přeji mu klidný odpočinek a přimlouvám se i za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou a užili si zážitky z cest společně,“ prohlásil Macinka pro iDNES.cz.

Na Pavlovu neúčast u voleb příští týden reagoval také předseda TOP09 Havel Matěj Ondřej. Podle něj je to především jeho škoda, účast ve volbách považuje za důležitou. „Chyba se může stát každému, i prezidentovi. Je to především jeho škoda a v Černoučku bude jeden hlas chybět,“ sdělil redakci iDNES.cz poslanec.

Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám

Prezident Petr Pavel rozhodnutí oznámil dnes večer. Chyba v plánování ho mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel dnes, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.

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Ať si to užije a vezme i podobně smýšlející, říká Macinka k Pavlově dovolené o volbách

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