„To, že se prezident republiky poprvé v historii ČR rozhodl místo voleb raději odjet na dovolenou, mě velice mrzí. Motoristé totiž podporují jednu z kandidátek v jeho obci Černouček, takže tím jakožto nejracionálnější volba přicházíme o jeho hlas. V případě, že by však preferoval volbu konkurenční listiny, přeji mu klidný odpočinek a přimlouvám se i za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou a užili si zážitky z cest společně,“ prohlásil Macinka pro iDNES.cz.
Na Pavlovu neúčast u voleb příští týden reagoval také předseda TOP09 Havel Matěj Ondřej. Podle něj je to především jeho škoda, účast ve volbách považuje za důležitou. „Chyba se může stát každému, i prezidentovi. Je to především jeho škoda a v Černoučku bude jeden hlas chybět,“ sdělil redakci iDNES.cz poslanec.
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Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám
Prezident Petr Pavel rozhodnutí oznámil dnes večer. Chyba v plánování ho mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel dnes, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.