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Logické a nepřekvapivé, reaguje Macinka na Pavlovo veto. Přehlasujeme ho, vzkázal

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  12:41aktualizováno  12:45
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
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Ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku nepřekvapilo rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vetovat zákon o státních zaměstnancích. Podle něj jde o logické a nepřekvapivé vyústění apriorních negací současné opozice. Sdělil to pro redakci iDNES.cz.

„Po obstrukcích opozice ve Sněmovně a obstrukcích opozice v Senátu přichází obstrukce od opozice na Hradě. Veto bude přehlasováno na říjnové schůzi Sněmovny,“ doplnil Macinka.

Pavel považuje za zásadní, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse.

Redakce iDNES.cz požádala o reakci i další vládní i opoziční politiky.

„Závažný, nechrání úředníky.“ Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na sociální síti X napsal, že rozhodnutí prezidenta vítá. „V průběhu celého legislativního procesu upozorňujeme na rizika té novely, i proto jsme jako TOP 09 hlasovali proti ve Sněmovně, proto ho koneckonců naši senátoři zamítli. A zároveň máme podezření, že odejmutí prezidentské pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích nemusí být v souladu s Ústavou,“ uvedl.

Bývalý předseda lidovců Marek Výborný redakci řekl, že zcela rozumí důvodům prezidenta. „Fakticky říká to samé, co my lidovci. To znamená, že návrh zákona byl připraven cestou pouhého poslaneckého návrhu a není možné bez řádného legislativního procesu měnit takto zásadní normu v takto zásadních parametrech,“ poznamenal Výborný.

Podle něj je to logicky cesta k tomu, aby se současná vláda mohla zbavit nepohodlných úředníků.

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„Takto to prostě nemá fungovat. Jsem přesvědčen o tom, i ze zkušenosti ministra zemědělství, že zákon o státní službě je třeba upravit. Nicméně to musí být po odborné debatě a řádném připomínkovém řízení. Nikoliv tímto způsobem. Takže rozumím panu prezidentovi a je vcelku pochopitelné, proč zákon vetoval,“ dodal.

Chráním své pravomoci, prohlásil Pavel

Zákon podle prezidenta jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků znovu tedy posoudí Sněmovna.

„Zákon se týká pravidel pro státní správu. Tu vidím mnohem závažněji. Zákon přináší zásadní změny a je opět předložený jako návrh poslanců, nikoli jako návrh vládní. Opět bez standardního připomínkového řízení, opět bez důkladného vyhodnocení dopadu,“ zkritizoval Pavel.

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„Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou a nedává prostor pro vypořádání nejasností a problémů,“ doplnil prezident.

Současně zdůraznil, že státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.

Pavel se také vymezil vůči tomu, že součástí zákona je odebrání pravomoci prezidentu jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. „To je něco, co prezidentovi svěřuje Ústava. To nelze jen tak odebrat. Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky, nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně,“ prohlásil Pavel.

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