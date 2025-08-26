Trumpova iniciativa je posun, mír ale na dosah ještě není, řekl velvyslancům Pavel

  16:35
Iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině znamená podle prezidenta Petra Pavla důležitý posun. Za předčasné ale považuje myslet si, že je mír na dosah. Rusko podle něj bude hrát nadále falešnou hru. Prezident také věří, že i s novou českou vládou se podaří zachovat jednotu v zásadních zahraničněpolitických otázkách.
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. (26. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V dnešním světě se podle prezidenta postupně konsoliduje proměnlivá koalice autoritářských zemí. Vypovídá o tom podle něj cynická a stále bezohlednější válka Ruska proti Ukrajině, nepokrytý zájem Číny na podpoře Ruska v pokračování konfliktu, ochota Íránu a Severní Koreje ruskou agresi cíleně přiživovat i zjevný ohlas ruské propagandy v mnoha oblastech světa.

„Přestože se vnitřně často liší, spojuje je zájem na oslabování mezinárodního řádu, programová averze vůči demokratickým zemím a přesvědčení, že nadešel čas, aby hájily své domnělé, často zcela zástupné, nároky a zájmy bezohledně a často i silou,“ řekl Pavel v projevu k českým velvyslancům a velvyslankyním na Pražském hradě.

Za zásadní považuje, aby si společenství demokratických zemí uchovalo důvěru ve společný postup a respekt k mezinárodním normám.

Nejpalčivější otázkou evropské bezpečnosti podle prezidenta dlouhodobě zůstávají různé formy hrozeb pocházejících z Ruska. „Jeho neochota k ukončení agrese proti Ukrajině stále více potvrzuje, že nešlo jen o chybnou kalkulaci, ale součást hlubší logiky a dlouhodobé strategie,“ poznamenal.

Klíčové je podle hlavy státu to, aby se podařilo kolektivním tlakem přispět k zastavení zabíjení, Ukrajině poskytnout věrohodné záruky, že se ruský útok nebude opakovat, a podpořit takový mír, který nebude jen odrazem hrubé síly a nebo odměnou agresorovi.

Česko je podle Pavla průkopníkem v přenosu obranných technologií na Ukrajinu. „Úspěšně se podílí na bezprostřední obnově ukrajinského zdravotnictví, energetiky a infrastruktury,“ řekl. Ocenil nasazení humanitárních pracovníků a dárců a uvítal, že Česko obnovilo diplomatickou přítomnost na východě Ukrajiny nedávným otevřením kanceláře velvyslanectví v Dnipru.

Budoucnost Ukrajiny je v EU, Česko je připraveno zemi na této cestě všestranně podporovat, uvedl Pavel. „Hlavní odpovědnost leží v tomto ohledu ale na Ukrajině samotné. Je důležité, aby neopakovala chyby, které by mohly ohrozit její evropskou perspektivu,“ dodal.

Zahraniční politika po volbách

Podle prezidenta je také důležité, aby česká zahraniční politika zůstala jednotná i po nadcházejících volbách. „Pouze pokud bude takto jednotná, tak může být přesvědčivá a úspěšná. Věřím, že se nám tuto jednotu v zásadních otázkách podaří zachovat i nadále. Osobně pro to udělám maximum,“ řekl Pavel.

V pluralitní společnosti je podle něj přirozené, že různé strany mohou některé zájmy vnímat odlišně. „I proto se snažím dlouhodobě přispívat k základnímu konsenzu v klíčových bezpečnostních a strategických otázkách a pravidelně zvu předsedy parlamentních stran k dialogu,“ poznamenal.

Ke jmenování vlády chce přistoupit s respektem k ústavě a s pokorou k vůli voličů. „Zároveň vnímám, že v dnešní složité době, kdy veřejný prostor zahlcují cílené nepravdy, mám - s oporou v mandátu - odpovědnost přispět k tomu, aby se oficiální politikou nestal postoj, který by vedl k přímému ohrožení bezpečnosti naší země,“ podotkl.

Prezident nemůže být podle něj pouhým potvrzovatelem jakékoli politické vůle, která by směřovala proti základním bezpečnostním a strategickým zájmům země.

Pavel v rozhovoru minulý týden řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran.

Favoritem voleb, které se uskuteční 3. a 4. října, je podle průzkumů opoziční hnutí ANO, následované s odstupem vládní koalicí SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, hnutími SPD (kandiduje s Trikolorou, Svobodnými a PRO) a STAN. Do Sněmovny by se podle šetření dostali také Piráti a Stačilo!, které sdružuje především kandidáty komunistů a sociálních demokratů. Motoristé bývají v posledních průzkumech pod pětiprocentní hranicí.

