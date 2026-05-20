Pavel vyzdvihl, že výroba medu má na Hradě tradici už od roku 1927. „Za každou sklenicí stojí poctivá práce tisíců včel i každodenní péče kolegů, kteří se o ně starají,“ uvedl.
A ve včelíně si i zavtipkoval: „Si říkám, kdybych se líp učil, mohl jsem být včelařem.“
Návštěvníci Pražského hradu mohou na Masarykův včelín narazit při procházce Jelením příkopem. Nechal ho postavit tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk v polovině 30. let minulého století, společně s Masarykovou vyhlídkou.
Na přání tehdejšího prezidenta byl vystavěn jako kopie slovenského včelína v Bystričce u Turčianského Svätého Martina, kam Masaryk jezdíval a kde měl letní dům. Místo pro včelín vybral architekt a urbanista Jože Plečnik a umístil ho na osu Masarykovy vyhlídky ve střední části zahrady. Stavbu provedli slovenští tesaři tradičními postupy.
|
Včelín u katedrály a med jen pro prezidenta. Teplo probudilo hradní včely
Masarykův včelín prošel v roce 2024 rekonstrukcí, Jelení příkop, v němž se vyhlídka nachází, je pro návštěvníky otevřen každý den od deseti hodin dopoledne do šesti hodin do večera. Vstup je zdarma.