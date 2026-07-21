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Označovat soudy předem za podjaté podkopává důvěru v justici, řekl Pavel

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  16:18
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
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Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, zpolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to v úterý na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025, kterou pořádalo Zastoupení Evropské komise v Česku.

Zdůraznil, že principy právního státu nejsou samozřejmostí a je nutné o ně průběžně pečovat. „Pokud slýcháme vyjádření na stranu soudu, že jsou podjaté, že případy, které řeší, jsou zpolitizované, že jsou aktivistické, tak to není dobrý signál pro veřejnost, aby měla důvěru ve svůj právní stát,“ řekl Pavel.

Vláda navrhuje Ústavnímu soudu, aby zamítl, nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Na tiskové konferenci po pondělním jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.

Pavel: Summit byl pro nás diplomatický výprask. Trump dobře věděl, co dělá

Prezident kompetenční žalobu podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření Ústavního soudu odjel.

Právní stát je podle Pavla jedním ze základních pilířů demokracie a jeho fungování je důležité jak pro občany, tak pro firmy, investory i důvěru lidí ve stát. Připomněl, že mezi hlavní znaky právního státu patří dobře fungující justice, nízká míra korupce a kriminality, aktivní občanská společnost či nezávislá média. Česká republika si podle něj v mezinárodním srovnání vede relativně dobře, stále ale čelí několika výzvám.

Za problém označil především pomalou digitalizaci soudnictví a dosud nezprovozněnou elektronickou spisovou službu. Zmínil také přetrvávající nedostatky v boji proti korupci a střetu zájmů, například chybějící pravidla pro přechody mezi politickými funkcemi a byznysem.

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Kriticky se vyjádřil i k transparentnosti vlastnictví médií. U veřejnoprávních médií podle něj debata příliš často směřuje pouze k financování, místo aby se soustředila na jejich roli, obsah veřejné služby a zajištění jejich nezávislosti.

Pavel rovněž uvedl, že připravovaný zákon o státních zaměstnancích by neměl oslabit nezávislost a nestrannost státních úředníků ani snižovat požadavky na jejich kvalifikaci.

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