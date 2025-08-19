Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel

Americký prezident Donald Trump v pondělí jednal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.
„Asi bychom si všichni přáli, aby (jednání) vyústila co nejdříve v mírovou dohodu, zastavení bojů a obnovení Ukrajiny po válce. Ale vzhledem k tomu, že jsme na začátku procesu, tak bychom měli mírnit očekávání a řídit se konkrétními výsledky,“ uvedl ke schůzce státníků prezident.
Pokud budou Rusku hrozit sankce koordinované mezi Evropou a Spojenými státy, tak je podle Pavla šance, že vyjednávání nebude protahovat. „Pokud by měly být sankce brzo uvolněny, tak vlastně nebude vystaveno žádnému tlaku a válka může pokračovat ještě několik měsíců,“ sdělil Pavel.