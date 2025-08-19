Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel

Autor: ,
Aktualizujeme   18:24aktualizováno  18:34
Jednání světových lídrů o válce na Ukrajině jsou na začátku, očekávání je potřeba zatím mírnit. Novinářům to v úterý v Lánech řekl prezident Petr Pavel. Podle něj je třeba stále tlačit na Rusko tvrdými sankcemi. Ocenil, že USA a zástupci Evropy se shodli na potřebě jasných garancí pro Ukrajinu.

Prezident Petr Pavel | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Americký prezident Donald Trump v pondělí jednal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.

„Asi bychom si všichni přáli, aby (jednání) vyústila co nejdříve v mírovou dohodu, zastavení bojů a obnovení Ukrajiny po válce. Ale vzhledem k tomu, že jsme na začátku procesu, tak bychom měli mírnit očekávání a řídit se konkrétními výsledky,“ uvedl ke schůzce státníků prezident.

ANALÝZA: Neústupný had. Putinova úskočnost dělá ze snah o mír loterii

Pokud budou Rusku hrozit sankce koordinované mezi Evropou a Spojenými státy, tak je podle Pavla šance, že vyjednávání nebude protahovat. „Pokud by měly být sankce brzo uvolněny, tak vlastně nebude vystaveno žádnému tlaku a válka může pokračovat ještě několik měsíců,“ sdělil Pavel.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

S Maláčovou kandiduje Semelová, která označila režim po roce 1989 za zločinný

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí a šéfka SOCDEM Jana Maláčová bude na jedné kandidátce s komunistkou Martou Semelovou, která u hrobu Klementa Gottwalda hájila komunistickou diktaturu po...

19. srpna 2025  17:58,  aktualizováno  18:36

Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel

Aktualizujeme

Jednání světových lídrů o válce na Ukrajině jsou na začátku, očekávání je potřeba zatím mírnit. Novinářům to v úterý v Lánech řekl prezident Petr Pavel. Podle něj je třeba stále tlačit na Rusko...

19. srpna 2025  18:24,  aktualizováno  18:34

Bojuje se o hlasy mladých. ANO slibuje bezúročné půjčky na první bydlení

Souboj o hlasy rodin s dětmi, jejichž přízeň může ještě zahýbat preferencemi před volbami, vypukl mezi stranami. ANO slibuje bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny, Piráti úspory pro 90...

19. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  18:32

Ženeva, Vídeň, Budapešť. Místa, kde se může sejít Putin a Zelenskyj

Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl, že by se připravovaná schůzka mezi ruským diktátorem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mohla konat v neutrálním...

19. srpna 2025  14:37,  aktualizováno  18:28

ANALÝZA: Neústupný had. Putinova úskočnost dělá ze snah o mír loterii

Premium

Byl to nejlepší den pro Ukrajinu za dlouhou dobu. Donald Trump coby hostitel nešetřil v Bílém domě úsměvy a porozuměním a také Volodymyr Zelenskyj, doprovázený svými evropskými „bodyguardy“, byl...

19. srpna 2025  18:09

Obyvatelé Moskvy se dívají s nadějí na setkání Putina a Zelenského

Vyhlídka na brzké setkání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským vzbudila optimismus mezi obyvateli Moskvy. Schůzka prezidentů by se mohla...

19. srpna 2025  18:03

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená...

19. srpna 2025  17:28

OBRAZEM: Kamenná tvář, ruka v kapse. Co o Macronovi říkají fotky z Bílého domu

Pondělní vrcholné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s evropskými státníky, včetně ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského. A také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který...

19. srpna 2025  17:05

Školní rok 2025/2026: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Nový školní rok se blíží a s ním i důležité termíny, které by měli mít na očích žáci, studenti i jejich rodiče. Přinášíme ucelený přehled prázdnin, státních svátků i zkouškových období – všechny...

19. srpna 2025  17:04

Útok na vánoční trh v Magdeburku: Araba viní z šesti vražd a 338 pokusů o zabití

Saúdskoarabský lékař čelí obžalobě z šestinásobné vraždy a pokusu o vraždu dalších 338 lidí. Německá generální prokuratura tak vyhodnotila jeho útok na vánoční trhy v Magdeburku loni v prosinci....

19. srpna 2025  16:55

Muže svázali a ukradli mu zlato z dědictví. Lupiči dostali šest až osm let

Až osm let vězení čeká členy organizované skupiny, která se loni v červnu podle obžaloby vloupala do rodinného domu v Semilech, svázala jeho majitele a okradla ho o zlato a cennosti. Krajský soud v...

19. srpna 2025  16:18

Ocitne se v těžké situaci. Trump připustil, že Putin možná nechce dohodu

Americký prezident Donald Trump dnes vyjádřil naději, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin bude usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale šéf Bílého domu připustil, že Putin možná...

19. srpna 2025  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.