Trump vyhraje a uzavře s Putinem dohodu nevýhodnou pro Evropu, načrtl Pavel

Evropa by se měla připravovat na možnou výhru Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických. Prezident Petr Pavel to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Trumpovo vítězství by podle něj mohlo znamenat uzavření dohody s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.