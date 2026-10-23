Pavel letos v létě kromě Maroka vyrazil také na populární závod 24 hodin Le Mans, který se v červnu konal ve Francii. Coby zdatný fotograf se na tamním okruhu opět chopil foťáku, což zachytil další fotograf Petr Lusk. Ten pravidelně motoristické závody dokumentuje. Lusk sehrál i roli v propagačním videu japonské společnosti Canon, která je předním výrobcem fotoaparátů či tiskáren.
„Jak prožíval 94. ročník závodu 24 hodin Le Mans fotograf Petr Lusk? Samozřejmě držel v ruce Canon EOS R5 MII a natočil pro vás skvělé záběry zachycující jedinečnou atmosféru přímo v depu,“ stojí ve videu, které společnost zveřejnila na sociální síti. Účinkuje v něm i prezident Petr Pavel jako fotograf.
Tým nemá žádné výhody ani žádná nová partnerství v návaznosti na kladný vztah prezidenta k motorsportu.