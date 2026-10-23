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Le Mans, pak Maroko. Pavel vystupuje v reklamách, jako novinář testuje motorky

Kateřina Vaníčková
Eva Pospíšilová
Matěj Svěrák
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  12:30

Fotogalerie37 Premium

Prezident Petr Pavel. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel podle zjištění iDNES.cz při své soukromé cestě v Maroku jezdil na motorce, kterou do tamního terénu vyslal oficiální zástupce značky Ducati pro Českou republiku na novinářský test. Ještě před Marokem Pavel účinkoval i v dalším propagačním videu, tentokrát firmy Canon, která vyrábí fotoaparáty. Společnost tvrdí, že účast české hlavy státu nebyla ve videu plánovaná.

Pavel letos v létě kromě Maroka vyrazil také na populární závod 24 hodin Le Mans, který se v červnu konal ve Francii. Coby zdatný fotograf se na tamním okruhu opět chopil foťáku, což zachytil další fotograf Petr Lusk. Ten pravidelně motoristické závody dokumentuje. Lusk sehrál i roli v propagačním videu japonské společnosti Canon, která je předním výrobcem fotoaparátů či tiskáren.

„Jak prožíval 94. ročník závodu 24 hodin Le Mans fotograf Petr Lusk? Samozřejmě držel v ruce Canon EOS R5 MII a natočil pro vás skvělé záběry zachycující jedinečnou atmosféru přímo v depu,“ stojí ve videu, které společnost zveřejnila na sociální síti. Účinkuje v něm i prezident Petr Pavel jako fotograf.

Tým nemá žádné výhody ani žádná nová partnerství v návaznosti na kladný vztah prezidenta k motorsportu.

Jiří Kašpárekmluvčí společnosti Ostra Group

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