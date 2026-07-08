Spojenci zachovali jednotu, všichni si trošku oddechli, řekl Pavel o summitu

Samotné jednání podle Pavla proběhlo v konstruktivní atmosféře. Řekl, že americký prezident Donald Trump ocenil ducha, v jakém se summit odehrál. „Já musím říct, že cíle summitu byly dosaženy. Byla zachována jednota spojenců,“ míní prezident.
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Uvedl, že si ze summitu odnáší několik důležitých podnětů. Týkají se především výše výdajů na obranu, posílení obranného průmyslu, ale i nutných legislativních změn. „Budeme muset přijmout i některá legislativní opatření,“ řekl Pavel.
Jedním ze stěžejních témat byla další pomoc napadené Ukrajině. Podle Pavla spojenci mluvili především o významu muniční iniciativy, příspěvků pro letošní i příští rok a vůli dál vyvíjet tlak na Rusko. Moskva si podle prezidenta musí uvědomit, že „na bojišti se tento konflikt vyhrát nedá“.
Spojenci nejsou naivní, řekl prezident
Pavel se vyjádřil také k částce 70 miliard korun na pomoc Ukrajině. Podle jeho slov jde o souhrnnou sumu, která zahrnuje i pomoc, kterou spojenci Ukrajině poskytli už dříve. „Ta částka byla přislíbena takto souhrnně, aby Ukrajina měla jasnou garanci, že bude pokračovat dodržování pomoci,“ řekl prezident.
Následně řekl, že by považoval za správné, aby se Česko do další pomoci Ukrajině zapojilo alespoň symbolicky. „Já bych považoval za fér, abychom se účastnili, byť symbolickou částkou,“ uvedl Pavel a připomněl, že se do pomoci zapojují i spojenci, kteří jsou na tom ekonomicky hůře než Česká republika.
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Hlava státu mluvila také o tempu navyšování obranného rozpočtu. Aby bylo plnění závazků vůči NATO dlouhodobě udržitelné, musel by podle něj rozpočet růst pravidelně každý rok. O dalším postupu bude prezident podle jeho slov chtít dále jednat s vládou.
„Tady je určitá nekonzistence, o které budu ještě chtít s vládou mluvit. Budeme si muset ujasnit, jestli to, co děláme, není v rozporu s tím, co jsme slíbili, aby ten náš závazek byl realistický,“ řekl. Spojenci podle něj nejsou naivní a dokážou si spočítat, zda je nastavená trajektorie růstu obranných výdajů udržitelná.
Vzor ve Finsku
Prezident se vyjádřil i k bilaterálním schůzkám. Na dotaz, které z nich by podle něj mohly mít pro Česko největší přínos, zmínil především státníky, s nimiž se názorově shoduje v otázkách bezpečnosti.
„Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů i třeba polský prezident,“ řekl a dodal, že měl možnost mluvit i s řadou dalších lídrů, například s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem.
Největší inspiraci by ale podle prezidenta mohlo Česko hledat ve Finsku. „Pokud jde o zajišťování obranné bezpečnosti, tak Finsko může sloužit jako příklad pro všechny země NATO,“ uvedl. Finsko podle jeho slov pojímá svoji bezpečnost komplexně, a to včetně připravenosti civilní obrany, ochrany před kybernetickými hrozbami, systému záloh nebo připravenosti úkrytů.
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Prezident Pavel hovořil také s polským prezidentem Karolem Nawrockim. S tím hovořil především o rostoucím napětí mezi Polskem a Ukrajinou. Polská strana ale podle Nawrockého nechce situaci nijak eskalovat.
Pavel mluvil i k několikaměsíčnímu sporu o účast české delegace na summitu. „Já jsem neměl pocit, že by se ten spor tady v Ankaře ještě nějak vyhrotil,“ řekl. Připustil ale, že komunikace by mezi politiky mohla být lepší. „To, že jsme to nekoordinovali, považuji za nedostatek a doufám, že budeme schopni se přes to přenést a v nadcházejícím období už zahraniční politiku koordinovat lépe,“ dodal Pavel.