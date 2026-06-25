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Msta prezidentovi? Pavel by na summit mohl letět bez poradců

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  17:47
Prezident Petr Pavel na jednání vlády. Hlavním tématem je koordinace účasti...

Prezident Petr Pavel na jednání vlády. Hlavním tématem je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. (8. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23....
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...
26 fotografií
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) by mohla vzít prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary bez poradců. Informují o tom anonymní zdroje serveru Neovlivní.cz. Motoristé podle serveru udělají všechno proto, aby se Pavlovi pomstili.

„Je to tak padesát na padesát, že to vláda vyhrotí. Andrej Babiš si vzal pár dní na rozhodnutí, přes víkend bude jasno,“ uvádí nejmenovaný zdroj serveru z okolí premiéra s tím, že finální rozhodnutí bude ležet právě na hlavě hnutí ANO. „Hraje se jen o to, jak moc bude premiér Motoristy brzdit,“ píše Neovlivní.cz.

Rozhodnutí Ústavního soudu se totiž týká účasti pouze prezidenta Petra Pavla, v delegaci tak není místo pro poradce jisté. „Premiér moc dobře ví, že pomsta chutná nejlíp za studena. Možná bude lepší v tichosti posečkat,“ cituje server jeden ze svých zdrojů.

Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident

Redakce iDNES.cz shání vyjádření Hradu i ministra zahraničí Petra Macinky.

Prezident Pavel rovněž očekává, že bude hlavou delegace. „Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekla ve čtvrtek hlava státu.

Summit NATO 2026

S tím nesouhlasí ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Macinka. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace,“ řekl ministr pro Novinky.cz. „Žádné zahlazování sporů s prezidentem nepřipadá v úvahu,“ dodal.

Představy o průběhu summitu se tak mezi představiteli státu liší. Babiš reportérovi iDNES.cz v Gdaňsku sdělil, že další postup bude vláda projednávat až v pondělí.

Macinka ve středu uvedl, že jeho úřad Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře doplní. Podle dřívějšího Babišova vyjádření bude prezident členem delegace i s doprovodem.

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