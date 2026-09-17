Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. O rozhodnutí hlavy státu informoval Hrad. Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků znovu posoudí Sněmovna.
„Zákon se týká pravidel pro státní správu. Tu vidím mnohem závažněji. Zákon přináší zásadní změny a je opět předložený jako návrh poslanců, nikoli jako návrh vládní. Opět bez standradního připomínkového řízení, opět bez důkladného vyhodnocení dopadu,“ zkritizoval Pavel. „Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou a nedává prostor pro vypořádání nejasností a problémů,“ doplnil.
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Zdůraznil, že státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.
Pavel se také vymezil vůči tomu, že součástí zákona je odebrání pravomoci prezidentu jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. „To je něco, co prezidentovi svěřuje Ústava. To nelze jen tak odebrat. Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky, nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně,“ prohlásil Pavel.
Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů má dostatečnou sílu prezidentovo veto přehlasovat tak, aby nová předloha nahradila od listopadu nynější zákon o státní službě. Odpůrci se obdobně jako Pavel obávají zejména politizace, ale i destabilizace státní správy.
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„Státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak,“ uvedl prezident. Rozumím, jak sdělil, snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. „Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda,“ dodal.