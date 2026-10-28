Jak hodnotíte prezidentův projev při předávání státních vyznamenání? Co bylo jeho hlavním sdělením?
Hodnotím ho velmi pozitivně. Prezident zdůraznil demokratické hodnoty státu a ocenil bych i pasáže, v nichž diplomaticky pojmenoval věci, které mu vadí. Zmínil vysoký rozpočtový schodek, podceňování vnějších hrozeb a investic do obrany, ale také například ekologická témata, například sucho. Vyjádřil se i k veřejnoprávním médiím a upozornil, že v této věci chvat neprospívá. První část byla obecnější, druhá konkrétnější. V ní se podle mě velmi diplomaticky, ale zároveň jasně vyslovil k aktuálním politickým tématům. Myslím, že i zmínka o veřejnoprávních médiích přispěla k dlouhému a silnému potlesku. Všiml jsem si ovšem, že Andrej Babiš podle všeho netleskal. Držel v ruce nějakou knížečku, zřejmě program. Václav Klaus tleskal tak lehounce. Jinak tam byl samozřejmě bouřlivý potlesk.
Pavel dal výběrem oceněných najevo signál společnosti. Zeman měl přijít, míní politolog
Jak hodnotíte prezidentův projev při předávání státních vyznamenání? Co bylo jeho hlavním sdělením?
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...
Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou
Některé restaurace a hospody v Česku zvýhodňují hosty, kteří místo karty vytáhnou při placení bankovky a mince. Oficiálně se k této praxi vyjadřovat nechtějí, podle odborníků se tím však ve finále...
Pavel vyznamenal konzula Vochoče, který v Marseille vzdoroval nacistům
Co potřebujete jako důkaz existence státu? Vládu? Armádu? Hranice? Vladimír Vochoč ukázal, že někdy k tomu stačí jeden jediný zarputilý úředník. Muž, který za druhé světové války po pádu Francie...
Padesát za litr je stále málo. Drahá nafta nenutí dopravce k hledání alternativ
Ceny nafty se i přes zastropování marží blíží padesáti korunám za litr. Ačkoliv u osobních aut drahá paliva přechodně výrazně zvýšila prodeje elektroaut, v nákladní dopravě se zatím s přechodem od...
Hádky i potyčky. Volby v Izraeli ukázaly, jak jsou oba tábory ostře rozdělené
Od naší spolupracovnice v Izraeli Je to chaos. Na odstavném parkovišti před branou základní školy Tel Chaj v Haifě je jeden stranický stánek vedle druhého: nálepky, letáčky, balonky... Na poslední chvíli se snaží přimět voliče, aby...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Pavel dal výběrem oceněných najevo signál společnosti. Zeman měl přijít, míní politolog
Prezident Petr Pavel ve středu ve Vladislavském sále předal nejvyšší státní vyznamenání. Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zvolil správný tón. K aktuálním...
Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku
Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...
Srbský vůdce Vučić po prohře chystal převrat, Orbán ho od toho odradil
Srbský autoritářský vůdce Aleksandar Vučić byl ještě krátce před uznáním volební porážky odhodlán udržet se u moci násilím, ale představitelé evropských vlád a maďarský premiér Viktor Orbán ho od...
Poražený Bolsonaro se z USA prohlásil za brazilského prezidenta. Trump ho vítá
Poražený kandidát na brazilského prezidenta a senátor Flávio Bolsonaro, který ve středu po útěku z vlasti přicestoval s manželkou a dcerami na letiště v Miami na Floridě, prohlásil, že je právoplatně...
Kalousek ocenil, že Pavel vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti
Projev prezidenta Petra Pavla ke státnímu svátku a před udělováním státních vyznamenání oceňují politici, a to jak současní, tak bývalí. „Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíc oceňuji tu část projevu...
Byt 2+1, vl. osobní, ul. Dlouhá, Nový Jičín
Dlouhá, Nový Jičín
3 290 000 Kč
Oceněný Dienstbier přestřihl železnou oponu. Byl to frajer, říkal o něm Pithart
V srpnu 1968 pomáhal z rozhlasu informovat o sovětské okupaci, později podepsal Chartu 77 a za svou opoziční činnost strávil tři roky ve vězení. Po revoluci se stal Jiří Dienstbier starší prvním...
PŘEHLEDNĚ: 51 osobností vyznamenaných prezidentem 28. října 2026
Prezident Petr Pavel při svém čtvrtém předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě ocenil 51 osobností. iDNES.cz připravil jejich přehled.