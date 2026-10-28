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Pavel dal výběrem oceněných najevo signál společnosti. Zeman měl přijít, míní politolog

Lukáš Linhart
  23:13

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Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel ve středu ve Vladislavském sále předal nejvyšší státní vyznamenání. Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zvolil správný tón. K aktuálním sporům se podle něj prezident vyjádřil diplomaticky, ale srozumitelně. Vedle projevu podle něj vysílá zprávu společnosti i výběrem oceněných. Mlejnek také vyzdvihuje zastoupení žen i lidí pomáhajících menšinám.

Jak hodnotíte prezidentův projev při předávání státních vyznamenání? Co bylo jeho hlavním sdělením?
Hodnotím ho velmi pozitivně. Prezident zdůraznil demokratické hodnoty státu a ocenil bych i pasáže, v nichž diplomaticky pojmenoval věci, které mu vadí. Zmínil vysoký rozpočtový schodek, podceňování vnějších hrozeb a investic do obrany, ale také například ekologická témata, například sucho. Vyjádřil se i k veřejnoprávním médiím a upozornil, že v této věci chvat neprospívá. První část byla obecnější, druhá konkrétnější. V ní se podle mě velmi diplomaticky, ale zároveň jasně vyslovil k aktuálním politickým tématům. Myslím, že i zmínka o veřejnoprávních médiích přispěla k dlouhému a silnému potlesku. Všiml jsem si ovšem, že Andrej Babiš podle všeho netleskal. Držel v ruce nějakou knížečku, zřejmě program. Václav Klaus tleskal tak lehounce. Jinak tam byl samozřejmě bouřlivý potlesk.

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