„Dětem přinášejí víc zlého než dobrého.“ Pavel podpořil pro ně zákaz sociálních sítí

  19:06
Prezident Petr Pavel se spíše kloní k zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let, pro který se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš. Řekl to v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě hlavního města. Pro děti podle něj sítě přinášejí více zlého, než dobrého. Myslí si také, že problémem je i jejich anonymita.
Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v Letňanech. (17. února 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...
Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...
Žáci Základní školy Generála Františka Fajtla v Letňanech sledují příjezd...
„Musím říci, že se k tomu kloním taky,“ řekl prezident v reakci na dotaz týkající se možného omezení. Dodal, že v případě dětí, kterým zatím schází zkušenosti a kontext pro hodnocení obsahu, můžou sítě významně zkreslovat jejich vnímání světa, což může vést k řadě negativních společenských důsledků.

„Svoboda, která začne rozpouštět samotné základy společenské soudržnosti, je tak škodlivá, že s tím prostě musíme něco dělat,“ řekl.

Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

Sítě mohou podle prezidenta vést k duševním potížím souvisejícím se sebehodnocením, děti jsou na nich vystaveny projevům nenávisti a hrubosti a algoritmy navíc zvýrazňují negativní obsah.

Zároveň dětem hrozí i reálné riziko zneužití, což souvisí i s otázkou anonymity umožňující lidem psát na internetu věci, které by si v reálném světě nedovolili. „Přiblížit pravidla ve virtuálním světě těm v tom fyzickém by mnoho problémů vyřešilo samo,“ řekl Pavel.

Prezident v diskusi podpořil také nezávislost veřejnoprávních médií, o které se diskutuje v souvislosti s vládními návrhy na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet.

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

To podle Pavla nemusí být nutně problém v zemích, kde politická kultura zaručí, že nebude docházet k tlakům ze strany státní moci. „U nás si tím nejsem tak úplně jistý,“ řekl. Dodal, že pokud by měla být narušena nezávislost, je potřeba se proti takovým snahám postavit.

Premiér Babiš přišel s myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie ve videu na sociálních sítích předminulý týden s odkazem na vyjádření některých expertů.

Ministr školství Robert Plaga následně uvedl, že takové omezení by mělo být nejlépe vyjednáno na úrovni EU a národní restrikce je až posledním řešením. Podle únorového průzkumu agentury NMS věkové omezení podporuje téměř 90 procent Čechů, přes dvě pětiny by jako hranici volily právě 15 let.

8. února 2026
