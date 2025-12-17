Pavel při návštěvě židovské školy připomněl útok v Sydney a odmítl antisemitismus

Pavel v kondolenčním telegramu, který tento týden zaslal generální guvernérce Austrálie Samantě Joy Mostynové, uvedl, že tragický čin znovu připomíná, jak křehký je mír a bezpečí a jak důležitá je mezinárodní spolupráce a vzájemná podpora v obraně lidské důstojnosti a základních hodnot.
|
V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy
Zdůraznil, že antisemitismus a jakákoli jiná forma nenávisti, intolerance a násilí namířeného proti lidem na základě jejich původu, víry či identity nemají v demokratických společnostech místo.
„Nedávný útok v Sydney se stal útokem na představu, že svátky mají být časem klidu pro všechny, bez ohledu na víru či původ,“ uvedl Pavel ke své návštěvě Lauderovy školy, kde zapálil svíčku na chanukiji, tedy svícnu zapalovaném během osmidenního židovského svátku chanuka.
„Třetí svíčka na chanukiji, kterou jsme dnes v Lauderově škole zapálili, je proto výzvou, abychom chránili menšiny, odmítali násilí a jasně se vymezili proti antisemitismu doma i ve světě. Zároveň je připomínkou, že nenávist motivovaná předsudky není minulostí, ale přítomnou hrozbou,“ dodal prezident.
V úterý policie uvedla, že se útočníci v Sydney inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát. Útok byl nejhorším případem střelby v Austrálii od roku 1996, napsala BBC. Čtyřiadvacetiletý Naveed Akram, který byl při přestřelce s policií zraněn a je v nemocnici, byl obviněn celkem z 59 trestných činů, včetně 40 případů těžkého ublížení na zdraví s úmyslem vraždy. Akramova padesátiletého otce Sajida policisté při zásahu zabili.