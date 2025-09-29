Prezident Pavel jednal s Babišem. Chtěl od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

Petr Pavel v pondělí ráno jednal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády,“ uvedla prezidentská kancelář.

Prezident Petr Pavel se na Hradě sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. | foto: Kancelář prezidenta republiky

Prezident se také Babiše dotazoval na to, jak se staví k možnému vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s Čapím hnízdem. Šéf hnutí ANO je v této kauze obžalovaný a pokud bude zvolen, Sněmovna ho bude znovu muset vydat.

„Dále se prezident zajímal o to, jaké kroky Andrej Babiš zvažuje v případě volebního vítězství a kde bude hledat podporu pro svou případnou vládu. Prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy politických stran,“ doplnil Hrad.

Web Seznam Zprávy nedávno upozornil na to, že prezidentská kancelář zjišťovala, zda by měla hlava státu jmenovat premiérem kandidáta, který je ve střetu zájmů.

„Nemůžeme takovou informaci potvrdit, protože neodpovídá realitě. Konzultace s jednotlivými odbornými útvary KPR k různým otázkám ekonomickým, bezpečnostním, politickým, sociálním či legislativním a dalším jsou dennodenní součástí práce prezidenta,“ komentoval tehdy pro iDNES.cz ředitel odboru Komunikace KPR Vít Kolář.

Že interní dokument na Hradě vzniká, ale tehdy Seznam Zprávám potvrdilo více zdrojů.

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Ukrajinci zasáhli teplárnu v Belgorodu, byl bez proudu. Spekuluje se o použití HIMARS

Ruské oblastní město Belgorod se načas ocitlo bez elektřiny po ukrajinském útoku na místní teplárnu. Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdil problémy s dodávkami elektřiny po útoku...

29. září 2025  9:52

Prezident Pavel jednal s Babišem. Chtěl od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

29. září 2025  9:52

Dozimetr, den šestý. Radil Kučera z DPP Redlovi i Hlubučkovi?

Po víkendové pauze se opět rozbíhá hlavní líčení v kauze Dozimetr. Probíhá výslech dalšího muže z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Dalibor Kučera podle obžaloby radil údajné hlavě...

29. září 2025,  aktualizováno  9:44

Většina Čechů pravidla korespondenční volby nezná, přesto se polovina bojí podvodů

Víc než dvě třetiny Čechů neznají pravidla korespondenční volby, polovina se přitom obává podvodů a manipulací. Nedůvěra se týká i vlády a jejích podporovatelů. Podle průzkumu Středoevropské...

29. září 2025  9:36

Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Kdo by nechtěl proměnit pár korun v pohádkové bohatství? Loterie se těší oblibě už stovky let a v českých zemích to nebylo jinak, od monarchie přes první republiku až po éru komunismu. Právě tehdy, v...

29. září 2025  9:29

Korunovační klenoty 2025: dnes jsou vystaveny poslední den. Kde a za kolik

Je to nejcennější poklad České republiky a jeho hodnota je nevyčíslitelná. České korunovační klenoty jsou stejně jako loni i letos vystaveny na sedm dnů. Dva dny byla výstava přístupná jen školám. Do...

29. září 2025  9:28

Dvě násilná úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a skončily úmrtím člověka. V noci ze soboty na neděli došlo podle vyšetřovatelů k vraždě na sídlišti v...

28. září 2025  18:19,  aktualizováno  29.9 9:03

Lufthansa zruší čtyři tisíce pracovních míst. Škrty se dotknou administrativy

Německé aerolinky Lufthansa chtějí do roku 2030 zrušit 4 000 pracovních míst v administrativě. Společnost to oznámila při příležitosti takzvaného Dne kapitálových trhů, informovala agentura DPA....

29. září 2025  8:52

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, policisté mladíka zadrželi

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v rodinném domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:37,  aktualizováno  8:50

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, čas a kandidáti

Už jen dny zbývají do voleb do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety....

29. září 2025  8:25

Čechy ve frontě na levné letadlo překvapil spolucestující. Prezident Petr Pavel

Takové překvapení byste asi na cestě z Londýna do Prahy nízkonákladovými aerolinkami nečekali. Mezi cestujícími, kteří stoupali ve frontě po schůdkách do letadla, byl povědomý bělovlasý pán. Na...

29. září 2025  7:53

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

29. září 2025  7:36

