Prezident Pavel jednal s Babišem. Chtěl od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

Prezident se také Babiše dotazoval na to, jak se staví k možnému vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s Čapím hnízdem. Šéf hnutí ANO je v této kauze obžalovaný a pokud bude zvolen, Sněmovna ho bude znovu muset vydat.
„Dále se prezident zajímal o to, jaké kroky Andrej Babiš zvažuje v případě volebního vítězství a kde bude hledat podporu pro svou případnou vládu. Prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy politických stran,“ doplnil Hrad.
Web Seznam Zprávy nedávno upozornil na to, že prezidentská kancelář zjišťovala, zda by měla hlava státu jmenovat premiérem kandidáta, který je ve střetu zájmů.
„Nemůžeme takovou informaci potvrdit, protože neodpovídá realitě. Konzultace s jednotlivými odbornými útvary KPR k různým otázkám ekonomickým, bezpečnostním, politickým, sociálním či legislativním a dalším jsou dennodenní součástí práce prezidenta,“ komentoval tehdy pro iDNES.cz ředitel odboru Komunikace KPR Vít Kolář.
Že interní dokument na Hradě vzniká, ale tehdy Seznam Zprávám potvrdilo více zdrojů.