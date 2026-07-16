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Macinkův výrok o ústavním puči? Mohlo by jít o šíření poplašné zprávy, varuje Pavel

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  11:16
Prezident Petr Pavel se v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil i k ministrovi zahraničí a šéfovi Motoristů Petru Macinkovi. Ten po rozhodnutí Ústavního soudu, které prezidentovi umožnilo účast na summitu NATO, mluvil o pokusu o ústavní převrat. Podle prezidenta by mohlo jít o šíření poplašné zprávy. Celý exkluzivní rozhovor s Pavlem najdete na iDNES.cz a v dnešní MF DNES.

„Řekl bych, že jakákoli silná slova ústavních činitelů, ministrů, případně i hejtmanů, jsou vnímána úplně jinak, než když je vysloví občan na sociálních sítích,“ řekl prezident.

Podle něj slova ústavních činitelů mají mnohem větší dosah a je jim přisuzována mnohem větší váha.

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„Pokud ministr zahraničí řekne, že účast prezidenta na summitu je pokusem o ústavní puč, pak by se to možná dalo klasifikovat i jako šíření poplašné zprávy. Pokus o puč je totiž něco, co nemůžeme jen tak přehlédnout. Pokud by to byla realita, bylo by potřeba situaci okamžitě a poměrně zásadně řešit,“ zdůraznil Pavel.

Takové tvrzení podle jeho slov nelze jen vystřelit do vzduchu a následně říct, že šlo o nadsázku. „S podobnými nadsázkami je potřeba zacházet s velkou mírou obezřetnosti,“ podotkl prezident.

„Výměna by mohla otupit ostří sporu“

Podle prezidenta totéž platí o dalších silných vyjádřeních, například o poškozování zájmů republiky. „Což jsme před summitem slyšeli od předsedy vlády. Pokud nemám konkrétní důkaz, kterým bych takové tvrzení podložil, je velice zvláštní použít podobné obvinění ve vztahu k hlavě státu,“ uvedl Pavel.

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026)
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V principu má za to, že by se lidé v podobných funkcích měli velkých slov zdržet. „A pokud už jsme nuceni je použít, měli bychom mít naprosto konkrétní důkazy, že je nestřílíme jen tak do větru,“ doplnil.

Redakce iDNES.cz shání vyjádření ministra Macinky.

Prezident se také vyjádřil již k dřívějšímu údajnému slibu, kdy měl prý říci, že když Motoristé vzdají snahu prosadit Filipa Turka na ministra zahraničí, následně ho jmenuje ministrem životního prostředí.

„Potřeboval bych to uvést na pravou míru. Když jsme spolu s Petrem Macinkou seděli tady na Hradě, řekl jsem mu, že taková výměna by do značné míry mohla otupit ostří sporu, ale že podstata problémů zůstává,“ podotkl.

Pavel si podle svých slov nebyl jistý, jestli si z jejich rozhovoru Macinka odnesl to, co mu chtěl sdělit. „Napsal jsem mu asi za patnáct až dvacet minut poté ještě výslovně v SMS, že si Filipa Turka nedokážu představit ani na postu ministra životního prostředí. Aby to bylo zcela jasné,“ popsal situaci prezident.

Macinka si to podle něj možná vyložil tak, že mu prezident během rozhovoru něco slíbil a pak si to rozmyslel. „Já bych řekl, že v tomto případě to bylo poměrně jednoznačné. Možná jsem měl použít ještě explicitnější jazyk, ale zvykám si, že je potřeba s některými lidmi mluvit srozumitelněji,“ vysvětlil.

Jenže SMS zprávy si pak ministr Macinka posílal také s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem. Tehdy ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Turka ministrem životního prostředí.

Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl tvrzení, že šlo o vydírání. Policie na konci dubna prověřování odložila.

Policie odložila prověřování Macinkových SMS. Prezident je označil za vydírání

K celé kauze se nyní pro iDNES.cz vyjádřil i prezident. „S Petrem Macinkou jsme měli asi dvacetiminutový telefonický rozhovor. Shodou okolností to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsem ve své kanceláři hovořil s Petrem Kolářem a Petr Macinka mu zavolal,“ popsal průběh prezident, který poté přiblížil další vývoj hovoru.

„Petr Kolář mu řekl: ‚Nejlepší bude, když to panu prezidentovi řeknete sám,‘ a předal mi telefon. Opravdu jsem se pak dvacet minut snažil Petru Macinkovi trpělivě vysvětlovat, že na mě nátlak neplatí a že formulace, které používá, by se možná daly vykládat jako pokus o vydírání, ale že ho rozhodně nepodezírám z toho, že by to tak myslel,“ popsal prezident.

Zároveň uvedl, že několikrát Macinkovi také zcela srozumitelně zdůraznil, že Turka jmenovat nehodlá.

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„Když mi potom Petr Kolář přeposlal SMS zprávy od Petra Macinky, které byly evidentně určeny k tomu, aby se dostaly k mým očím, řekl jsem si, že po všech vyjádřeních, která mezi námi zazněla, a po dlouhém telefonátu, během něhož jsem mu zdvořile vysvětlil, že to nepůjde a z jakých důvodů to nepůjde, jsou tyto zprávy opravdu nepřiměřeným politickým nátlakem,“ popsal prezident.

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Podle svých slov viděl ve zprávách prvky vydírání. „Policie to vyhodnotila jinak, protože z hlediska trestného činu vydírání se na to pravděpodobně dívá jinou optikou,“ zdůraznil Pavel, který si stojí za tím, že politické vydírání to bylo.

„Pokud někdo formuluje své argumenty slovy: ‚Buď uděláte toto, anebo očekávejte takové a takové následky,‘ nedokážu si to vyložit jinak. Protože jsem nechtěl dále připustit, aby tímto způsobem fungovala komunikace mezi ministry a hlavou státu, zprávy jsem zveřejnil, aby si i veřejnost mohla udělat obrázek o tom, jakým stylem zástupce Motoristů komunikoval,“ dodal prezident.

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