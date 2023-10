Chtějí protivníky překřičet. Kampaň na Slovensku byla nechutná, řekl Pavel

Pavel se v rozhovoru nejdříve krátce vyjádřil ke sporům v prezidentské kanceláři. „To co probíhá je průběžný proces vylepšování. Kancelář prezidenta musí být funkční a profesionální,“ řekl Pavel a dodal, že chce mít v týmu lidi, kteří spolu chtějí pracovat.

Zhodnotil také svůj půlrok ve funkci hlavy státu. I po něm se stále setkává s názorem, že je spíše politický začátečník. „Měli bychom se shodnout na nějakých společných jmenovatelích pro strategii naší republiky do budoucna. Zatím je nemáme a to nás sráží,“ řekl Pavel.

Velkým tématem byly pro prezidenta také volby na Slovensku. V této souvislosti zmínil také to, že politika a boj o moc se podle něj mění, v řadě zemí k horšímu. „Politika je konfrontační, politici chtějí protivníky překřičet. Kampaň na Slovensku byla nechutná,“ sdělil český prezident.

Narušení jednoty dává za pravdu Rusku

Pavel se již ke slovenským volbám vyjádřil o víkendu. Vůli občanů je třeba respektovat, uvedl po vítězství strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica ve slovenských volbách český prezident Petr Pavel. Podle hlavy státu až povolební jednání ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá. V zájmu České republiky je také udržet se Slováky dlouhodobě nadstandardní vztahy.

Český prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice.

Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval. Pavlova slova odmítl. Připustil ovšem, že se s českým prezidentem rozchází v názoru na válku na Ukrajině.

„Jsem proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny, protože prodlužování konfliktu vede jen k zbytečným a obrovským ztrátám na lidských životech,“ uvedl a vyzval k okamžitému zastavení bojů a jednání o příměří. Pavel i česká vláda patří dlouhodobě k zastáncům vojenské pomoci Ukrajině.

Český prezident také uvedl, že slovenské volby se zájmem sledoval. „Proběhly demokraticky, s rekordní účastí a vůli občanů je třeba respektovat,“ prohlásil. Jakou vládu bude Slovensko mít, ukážou podle něj povolební vyjednávání. „Je v našem zájmu, aby se naše cesty nerozcházely a aby dlouhodobě nadstandardní vztahy mezi Čechy a Slováky zůstaly zachovány,“ dodal.

Petr Pavel k postojům Roberta Fica a jeho sloganům typu „Ani náboj na Ukrajinu“ doplnil, že pokud nebude Slovensko dávat zbraně Ukrajině, Rusko podle něj válku vyhraje. „Vojensky i morálně. Narušováním jednoty dáváme za pravdu ruským argumentům,“ konstatoval Pavel.

Mám toho až až

Prezident také vidí velký průnik se skupinou českých podnikatelů a jejich nápady a vzkazy, které předávají vládě Petra Fialy. „Rád bych přispěl k vytvoření základu, který pak předáme vládě a opozici. Potřebujeme se shodnout, aby další vláda všechny nápady hned neshodila,“ vysvětlil Pavel.

Dodal také, že vzhledem k dosavadní intenzitě své práce si myslí, že na jedno volební období toho má „až až“. „Počkejme si za čtyři roky,“ odpověděl na otázku, jestli bude usilovat i o druhé volební období.

Prezident se vyjádřil také ke svým nominantům na ústavní soudce. Chtěl by, aby Ústavní soud byl vyvážený. A to i z hlediska osobností či genderu. „Soudce Simon je člověk, který po odborné stránce splňuje všechna kritéria,“ dodal Pavel.