Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

Autor: ,
  17:16aktualizováno  17:22
Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekl ve středu novinářům v Maďarsku. Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí však v týdnu prohlásil, že chce chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj spíš mediální.
Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v pražském Obecním domě. (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Filip Turek na pohřbu Dominika Duky. (15. listopadu 2025)
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl na svou první zahraniční cestu na...
Oficiální návštěva prezidenta Polské republiky. Příjezd prezidenta Polské...
12 fotografií

„Samozřejmě si ho rád vyslechnu. Na druhou stranu si dokážu jen těžko představit něco, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit názor, který není pouze můj, ale velké části naší veřejnosti,“ poznamenal Pavel.

„Že Filip Turek je nositelem vlastností, přístupu nejen k právu, ale i k pravidlům, který skutečně není slučitelný s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jako je ministr,“ dodal prezident.

Podle České televize (ČT) Turek nadále odmítá, že by všechny jemu připisované kontroverzní příspěvky na sociálních sítích byly autentické.

Považujete kontroverze kolem Turka jen za mediální výplody?

„Jsou to spíše mediální kauzy“

„Určitě to budou konkrétní argumenty, které budou podloženy možná i nějakými dokumenty,“ pronesl nedávno Turek.

„Těch kauz je poměrně dost a jsou to spíše mediální kauzy, ale já vím, že mám čisté svědomí, takže to panu prezidentovi velmi rád vysvětlím a určitě to budou nějaké realistické podklady ohledně nějakých, dejme tomu nejasností kolem mé osoby,“ dodal.

Turek bude Pavlovi vysvětlovat. Argumenty možná podložím i dokumenty, řekl

Podle ČT hodlá Turek vysvětlit Pavlovi také to, jak by ministerstvo životního prostředí vedl.

Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Pobočka restaurace KFC v Kodani (17. března 2025)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

3. prosince 2025  17:23

Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekl ve středu novinářům v...

3. prosince 2025  17:16,  aktualizováno  17:22

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Voják ukrajinské Národní gardy se účastní taktického výcviku v Charkovské...

Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině. Ruská média původně uváděla, že muži hrozí až...

3. prosince 2025  16:49,  aktualizováno  17:01

Dozimetr: Půlrok pod Augustínem byl šílený, říká bezdůvodně propuštěný šéf IT

Svědek Lukáš Malich hovořil před soudem mimo jiné o svém někdejším nadřízeném...

Výslechem svědka Lukáše Malicha, který vedl a nyní znovu vede v pražském Dopravním podniku úsek IT, pokračovalo ve středu hlavní líčení v kauze Dozimetr. Malich popsal, že byl v roce 2020 z funkce...

3. prosince 2025  16:56

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  16:53

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

ilustrační snímek

Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a...

3. prosince 2025  16:46

Trumpovo kryptoměnové impérium se bortí. Investoři už prezidentovi nevěří

Donald a Melania Trumpovi (23. února 2025)

Od října přišla rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa o více než miliardu dolarů. Důvodem jsou masivní ztráty, které si připisují jejich kryptoměnové projekty. Například akcie kryptoměnové...

3. prosince 2025  16:40

Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie

Muž hajloval přímo pod kamerou, u toho se ještě nechal fotit. Hledá ho policie

Po partě mladých lidí a především trojici mužů pátrá policie. Osmičlenná skupina se o jedné říjnové noci zastavila na pražských Vinohradech před obchodem se židovskými suvenýry a tři z nich u...

3. prosince 2025  16:32

„Patriku, pojedeš s námi na Slovensko?“ Opozice vábí na svou cestu i Nachera

Místopředsedou Poslanecké sněmovny se stal Patrik Nacher z hnut ANO. (5....

Budoucí parlamentní opozice se pokusila na svou vlastní cestu na Slovensko, kterou reaguje na to, že ji vynechal předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, přilákat místopředsedu Sněmovny za hnutí ANO...

3. prosince 2025  16:30

Připravit české tanky k boji na Ukrajině se nevyplatí. Obrana couvá z modernizace

Dny NATO v Ostravě

Osud nezadržitelně zastarávajících tanků T-72 M4CZ české armády zůstává velmi nejistý. Poslední plán 33 tanků alespoň zprovoznit do bojeschopného stavu a darovat je obráncům na Ukrajinu narazil na...

3. prosince 2025  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

SS... Hegseth. Šéf Pentagonu měl v Bílém domě choulostivý překlep na jmenovce

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během zasedání kabinetu v...

Na úterním zasedání kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa se na jmenovce ministra obrany Petea Hegsetha objevil nepříjemný překlep. Místo jednoho S na začátku anglického výrazu Secretary...

3. prosince 2025  16:22

EU chce snížit závislost na dovozu surovin o půlku. Do těžby nalije přes 72 miliard korun

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) v příštích 12 měsících nalije až tři miliardy eur (72,4 miliardy korun) do projektů na zvýšení těžby a zpracování strategických surovin v EU. Plán s názvem RESourceEU, který...

3. prosince 2025  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.