Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

„Samozřejmě si ho rád vyslechnu. Na druhou stranu si dokážu jen těžko představit něco, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit názor, který není pouze můj, ale velké části naší veřejnosti,“ poznamenal Pavel.
„Že Filip Turek je nositelem vlastností, přístupu nejen k právu, ale i k pravidlům, který skutečně není slučitelný s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jako je ministr,“ dodal prezident.
Podle České televize (ČT) Turek nadále odmítá, že by všechny jemu připisované kontroverzní příspěvky na sociálních sítích byly autentické.
„Jsou to spíše mediální kauzy“
„Určitě to budou konkrétní argumenty, které budou podloženy možná i nějakými dokumenty,“ pronesl nedávno Turek.
„Těch kauz je poměrně dost a jsou to spíše mediální kauzy, ale já vím, že mám čisté svědomí, takže to panu prezidentovi velmi rád vysvětlím a určitě to budou nějaké realistické podklady ohledně nějakých, dejme tomu nejasností kolem mé osoby,“ dodal.
Turek bude Pavlovi vysvětlovat. Argumenty možná podložím i dokumenty, řekl
Podle ČT hodlá Turek vysvětlit Pavlovi také to, jak by ministerstvo životního prostředí vedl.
Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.