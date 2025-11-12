Pavel reaguje na schůzku na Hradě. Od Babiše chce změny v programu vlády

Autor:
  16:09aktualizováno  16:30
Kancelář prezidenta republiky oznámila, že prezident Petr Pavel nadále požaduje, aby předseda hnutí ANO Andrej Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Pavel zároveň požádal, aby nová vláda zařadila do programového prohlášení postoj k ruské agresi na Ukrajině a závazek k NATO.
Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. | foto: Kancelář prezidenta republiky

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.
Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem...
Prezident Petr Pavel jednal s předsedou ANO Andrejem Babišem. Prezident chce,...
Prezident Petr Pavel (vpravo) při jednání s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem na...
35 fotografií

Prezident si vyslechl komentář předsedy hnutí ANO k návrhu programového prohlášení vznikající vlády. V oblastech, kde Ústava a ústavní zvyklosti dávají prezidentovi možnost koordinovat a podílet se na zajišťování zájmů Česka, prezident požádal, aby jeho postoje zohlednila vláda v budoucím návrhu textu.

Podle Hradu jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku. Hlava státu konkrétně vznesla návrh o doplnění dokumentu o mezinárodně bezpečnostní situaci, ve které se Česko nachází.

„Stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině,“ doplnila prezidentská kancelář. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů.

Babiš byl na Hradě stručný. Řešení střetu zájmů má vysvětlit veřejně, slyšel od Pavla

Výhrady k rozpočtové politice a hospodaření

Prezident podle Hradu však ocenil prohlášení v oblasti podpory hospodářsky a sociálně slabších regionů. Mimo jiné vyzdvihl oblast zdravotnictví a podpořil většinu záměrů v oblasti vzdělávání, včetně důrazu na téma duševního zdraví.

„Cení si i vytyčeného směru v oblasti hospodářské a energetické politiky s tím, že je však zapotřebí odpovědně řešit financování těchto politik,“ uvedl dále Hrad.

Prezident má však například výhrady k rozpočtové politice a hospodaření státu.

„Dále k části životního prostředí, k formulaci o postavení a financování neziskových organizací, stejně jako i veřejnoprávních médií. Další oblast výhrad se týká úprav důchodového systému, které povedou ke značným deficitům systému daleko za horizontem tohoto volebního období,“ vyjmenoval Hrad. K ostatním oblastem se ale politici nedostali.

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. | foto: Kancelář prezidenta republiky

Ohledně možného střetu zájmů Hrad uvedl, že pokud Babiš učiní kroky, které budou zřetelně ukazovat, že chce konflikt vyřešit a že má řešení v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho předsedou vlády bez odkladu. Hrad také oznámil, že rychlost dalších kroků směřujících k ustavení vlády je na Babišovi.

„Záleží, kdy zveřejní postup ve věci střetu zájmů a kandidáty na ministry vlády ANO,“ doplnil Hrad.

„Mluvili jsme o usnesení nějakých orgánů“

„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ prohlásil po středeční schůzce Babiš.

Prezident Pavel, jak zmínil i Hrad v tiskové zprávě, dál trvá na tom, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak střetu zájmů zabrání, a to ještě před jmenováním premiérem. „Vyměnili jsme si názory na komunikaci ohledně střetu zájmů,“ řekl k tomu Babiš.

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

„Mluvili jsme o usnesení nějakých orgánů. My si to ještě nastudujeme a já se k tomu vyjádřím,“ dodal šéf ANO. „Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti a ne jemu, tak uvidíme,“ prohlásil Babiš.

S šéfem ANO mluvil Pavel i o chystaném programu nové vlády, prezidentův názor Babiš sdělí koaličním partnerům. „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne,“ dodal.

Nová koalice návrh programového prohlášení poslala prezidentovi na Hrad do datové schránky na konci října, ale Pavel o něm chtěl mluvit s Babišem i osobně. „Nemáme žádný konflikt,“ zhodnotil šéf ANO své jednání s prezidentem.

Vstoupit do diskuse (71 příspěvků)

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Pavel reaguje na schůzku na Hradě. Od Babiše chce změny v programu vlády

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Kancelář prezidenta republiky oznámila, že prezident Petr Pavel nadále požaduje, aby předseda hnutí ANO Andrej Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Pavel...

12. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:24

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho...

Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které ve středu zveřejnili demokratičtí...

12. listopadu 2025  16:13

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  16:11

Němci zadrželi po příjezdu z Česka člena Hamásu. Sháněl zbraně pro útoky

ilustrační snímek

Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena palestinské teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstarával zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v...

12. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  16:29

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v...

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za...

12. listopadu 2025

Psychoterapie pomůže se spánkem trvale. Funguje i zkrátit čas v posteli, říká lékař

Premium
Ján Praško (2022)

Když člověk pochopí, proč nespí, a začne měnit vzorce chování i myšlení, obvykle dochází nejen ke zlepšení spánku, ale i k celkové stabilizaci psychiky. Klesají jak úzkost, tak napětí a zvyšuje se...

12. listopadu 2025

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

12. listopadu 2025  15:47

O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Složky IZS zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli srážce osoby s metrem....

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)...

12. listopadu 2025  15:47

Místo podmínky vězení. Po dovolání Bradáčové padl za útok nožem u baru nový trest

Dvaadvacetiletý Jindřich Sander u Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný...

Pražský vrchní soud poslal ve středu třiadvacetiletého Jindřicha Sandera, který v červenci 2023 před plzeňským barem bodl muže do hrudníku, na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Potvrdil tak...

12. listopadu 2025  15:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vnuk JFK chce do Kongresu. Je hvězdou sítí, bratrance Roberta hlasitě kritizuje

Jack Schlossberg, vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. (4....

Vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, dvaatřicetiletý Jack Schlossberg, oznámil svou kandidaturu do amerického Kongresu. Schlossberg se příští rok chce za Demokratickou stranu...

12. listopadu 2025  15:15

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.