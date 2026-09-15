„Schůzka byla navržena ze strany pana prezidenta za účelem projednání mého návrhu na jmenování generála. Jiná témata nebyla stanovena,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Tejc.
To, že jmenování generálů bude jediným předmětem schůzky, potvrdil následně i mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Daniel Drake. „Jedná se o tradiční setkání k návrhům na generály. Nad rámec toho témata neavizujeme,“ řekl. Jaká jména jsou ve hře, však ani jeden z účastníků úterní schůzky neuvedl.
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Pavel jmenoval nové generály. Je mezi nimi ředitel speciálních sil i náměstek BIS
Jednání na stejné téma se mezi Pavlem a zmíněnými ministry uskutečnilo také letos 25. března. Hlava státu hodnost uděluje novým kandidátům z řad vojáků, hasičů a policistů, včetně příslušníků vězeňské služby, dvakrát ročně. Konkrétně 28. října při výročí vzniku samostatného Československa a 8. května na Den vítězství.
Letos na jaře do funkce prezident na návrhy členů vládního kabinetu jmenoval deset nových generálů. Při posledním jmenování Pavel mimo jiné zdůraznil, že s vyšší hodností je spojená i zodpovědnost. „Je to i závazek, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným. Právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíce objektivní,“ uvedl.