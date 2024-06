Prezident Pavel každý rok absolvuje zdravotní prohlídku. Výsledek pak zveřejní

„Rozhodl jsem se, že navážu na praxi běžnou v době mého působení v armádě - absolvovat každý rok celkovou preventivní zdravotní prohlídku. Vnímám to jako osobní odpovědnost prevence nemocí, a také jako odpovědnost k občanům vzhledem k funkci, kterou zastávám,“ poznamenal prezident.

Loni v březnu před nástupem do funkce Pavel zveřejnil zprávu o svém zdravotním stavu. Podle lékařů komplexní vyšetření tehdy prokázalo, že je schopen ze zdravotního hlediska bez výjimek vykonávat všechny prezidentské povinnosti. Zdravotní zprávu vyhotovil právě Zavoral, který podle hlavy státu bude jako významný profesionál garantem posudků i do budoucna. „Zajistí to jejich kontinuitu, srovnatelnost a relevanci,“ míní Pavel.

Za více než rok v úřadu měl prezident několik spíše drobných úrazů. V dubnu se zranil v obličeji při střelbě na střelnici v uherskobrodské České zbrojovce, kam zavítal při dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. K drobné tržné ráně u obočí přišel při střelbě dlouhou zbraní s optikou, zranění tehdy nevyžadovalo lékařské ošetření.

V květnu zůstal přes noc preventivně na pozorování v Ústřední vojenské nemocnici poté, co se zranil při pádu na motocyklu v malé rychlosti při nácviku jízdy v terénu na uzavřeném okruhu. Zranění nebylo podle Hradu ani nemocnice vážné.

Zeman se kvůli svému zdraví soudil

Značně rozporuplný vztah k veřejnému hlášení svého zdravotního stavu měl Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Tomu v květnu soud zamítl žalobu na lékařku Džamilu Stehlíkovou kvůli jejím výrokům o exprezidentově zdraví.

Stehlíková se nemusí omlouvat za to, že před třemi lety napsala na svůj blog, že důvodem Zemanovy hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Bývalý prezident musí zaplatit náklady za soudní řízení. Rozsudek není pravomocný.

Podle soudkyně Dáši Vítkové vycházela Stehlíková ze standardních zdrojů. Zároveň ji označila jako expertku v oboru. „Bylo prokázáno, že žalovaná je váženou lékařkou, která se zabývá léčbou somatických onemocnění a právě závislosti na alkoholu,“ uvedla Vítková.

Soud přihlédl také k tomu, že se Stehlíková se Zemanem před uvedením výroků potkala a nabyla podezření, že zdravotní stav bývalé hlavy státu není v pořádku. Zeman ji tehdy otevřeně informoval o tom, v jakém množství užívá alkohol.

Zeman byl loni na podzim dvakrát hospitalizován, poprvé v září, podruhé v říjnu a v listopadu. Při druhé hospitalizaci byl zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice. Důvod pobytu v nemocnici Hrad nezveřejnil.

Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, a naznačil, že jde o cirhózu jater. Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma.