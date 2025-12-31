„Do pytle.“ Prezident Pavel ukázal nepovedené záběry uplynulého roku

„Do nového roku vám přeji, aby všechno vyšlo na první dobrou. A když ne, tak aby to prostě vyšlo,“ napsal prezident ke krátkému videu, které sdílel na sociálních sítích.
Jak v něm ukazuje, přeřeky se mu v roce 2025 nevyhnuly. „Při mé poslední návštěvě v září roku devatenáct set dvacet, devatenáct set…,“ řekl například v úvodu sekvence, načež si chybu uvědomil a zasmál se.
|
Novoroční projev prezidenta odvysílají všechny televize 1. ledna ve 13 hodin
Jindy se mu nedařilo natolik, že obracel oči v sloup. „Do pytle,“ ulevil si, když se mu opět spletl plánovaný projev.
Novoroční projev Pavel pronese ve čtvrtek ve 13. hodin.