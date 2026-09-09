Valné shromáždění OSN se v New Yorku koná za dva týdny. Českou delegaci povede Pavel, což vláda schválila v červnu, v srpnu mu odsouhlasila letadlo. Vedle prezidenta se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Babiš i Pavel nedávno oznámili obnovení společných jednání. „Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom koordinovali zahraniční politiku. A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ sdělil Pavel na konci srpna pro CNN Prima News.
„S panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby a témat,“ potvrdil i Babiš.
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Výpady vůči prezidentovi. Politologové vysvětlují, proč Babiš změnil strategii
V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené. Pavel na konci srpna pro Reflex sdělil, že nevnímá předsedu vlády jako protivníka. „A věřím, že Andrej Babiš dříve nebo později pochopí, že je v jeho zájmu, aby faktická spolupráce mezi námi i přes některé rozdílné názory probíhala,“ dodal tehdy prezident.
To potvrdil i sám Babiš. „No a s prezidentem nemáme žádný problém, prosím vás, už si změňte komunikační kartu, média, tady není žádná boj,“ řekl na konci srpna ve videu na sociálních sítích.
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Vztahy se mezi dvě politiky vyostřily zejména při sporu o účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Babiš oznámil, že prezident součástí delegace nebude. Pavel na to reagoval kompetenční žalobou a cestu do turecké metropole si prosadil předběžným opatřením Ústavního soudu.
Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu.
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30. srpna 2026