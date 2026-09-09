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Prezident přijme Babiše. Proberou Pavlovu účast na jednání OSN, kam letí i Macinka

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  14:22aktualizováno  14:41
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...

Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad. (4. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Briefing po setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Petrem Fialou (ODS) a...
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Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
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Prezident Petr Pavel přijme předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Informovala o tom ve středu Kancelář prezidenta republiky. Setkání dvou státníků proběhne po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů v pondělí 14. září. Hlava státu bude s premiérem řešit koordinaci zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na Valném shromáždění OSN, i další aktuální otázky.

Valné shromáždění OSN se v New Yorku koná za dva týdny. Českou delegaci povede Pavel, což vláda schválila v červnu, v srpnu mu odsouhlasila letadlo. Vedle prezidenta se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Babiš i Pavel nedávno oznámili obnovení společných jednání. „Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom koordinovali zahraniční politiku. A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ sdělil Pavel na konci srpna pro CNN Prima News.

„S panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby a témat,“ potvrdil i Babiš.

Výpady vůči prezidentovi. Politologové vysvětlují, proč Babiš změnil strategii

V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené. Pavel na konci srpna pro Reflex sdělil, že nevnímá předsedu vlády jako protivníka. „A věřím, že Andrej Babiš dříve nebo později pochopí, že je v jeho zájmu, aby faktická spolupráce mezi námi i přes některé rozdílné názory probíhala,“ dodal tehdy prezident.

To potvrdil i sám Babiš. „No a s prezidentem nemáme žádný problém, prosím vás, už si změňte komunikační kartu, média, tady není žádná boj,“ řekl na konci srpna ve videu na sociálních sítích.

Pavel a Babiš se budou znovu scházet, prezident a premiér se dohodli

Vztahy se mezi dvě politiky vyostřily zejména při sporu o účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Babiš oznámil, že prezident součástí delegace nebude. Pavel na to reagoval kompetenční žalobou a cestu do turecké metropole si prosadil předběžným opatřením Ústavního soudu.

Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu.

30. srpna 2026
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