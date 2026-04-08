Prezident uvítal na Hradě dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů

„V České republice žije podle neoficiálních čísel asi 250 tisíc Romů, což rozhodně není zanedbatelná skupina. Její plná a úspěšná integrace je předpokladem k tomu, aby česká společnost byla tolerantní a úspěšná,“ uvedl Pavel.
Ocenil práci komunitních pracovnic a pracovníků, kteří podle něj představují spojnici mezi komunitou a institucemi.
Jejich práce ale není vždy vděčná – často čelí problémům a předsudkům. Díky znalosti místního prostředí však přispívají k pozitivním změnám, řekl prezident.
Na setkání na Hrad dorazili Romové a Romky z různých míst Česka. Přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů, přiblížila vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.
„Toto setkání je mimořádně významným signálem. Dává totiž jasně najevo, že Romové a romští lídři nesmí stát stranou rozhodnutí, která se jich přímo dotýkají. Ukazuje, že jejich hlas je důležitý,“ uvedla Fuková.
Podle ní bez podpory komunitní práce nelze očekávat zásadní změny v romské komunitě ani ve vztahu k většinové společnosti. „Romové musí být aktivními tvůrci své budoucnosti,“ dodala zmocněnkyně.
Tuto vizi ti, kteří se ve středu účastnili setkání s prezidentem, podle ní naplňují. Fuková je také přesvědčena, že setkání s hlavou státu přispívají k odbourávání protiromských postojů.
Pavel přijal Romy a Romky spolu s manželkou Evou. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor.
Pavel se s Romy setkává pravidelně při svých cestách po regionech. Před dvěma lety při příležitosti Mezinárodního dne Romů pozval na Hrad romské studenty a studentky.
Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní setkání romských představitelů, které se konalo 8. dubna 1971 nedaleko Londýna. V dalších dnech se v Británii uskutečnil první romský kongres, na němž vznikla Mezinárodní romská unie. Účastníci ze 14 zemí včetně tehdejšího Československa na něm přijali romskou hymnu a vlajku.