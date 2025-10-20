Babiš po dovolené zamíří na Hrad. Pavel chce slyšet, jak se vyvíjejí jednání o vládě

„Prezident Pavel pozval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k setkání na Pražském hradě v pondělí dne 27. října 2025 v 8:30 hodin,“ uvedla prezidentská kancelář.
Šéf ANO je nyní na čtyřdenní dovolené. Vyjednávání o možné budoucí vládě však nadále pokračuje, schůzky vedou místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová.
„Vzal jsem si čtyři dny dovolené. Skandál. Moji nejbližší spolupracovníci vědí, že Babiš na dovolené je pro ně totální peklo. Nemám patnáct schůzek denně. Zkrátka hlava šrotuje a posílám SMS zprávy,“ uvedl Babiš v pondělním videu.
Dodal, že vše běží podle plánu a že je zvyklý pracovat i během dovolené. „Makám stále,“ zdůraznil s tím, že dovolenou tráví s rodinou.
Tento týden hnutí ANO vyjednává s SPD a Motoristy sobě o programovém prohlášení vznikající vlády. Podle dosavadní dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři.