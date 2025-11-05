Pavel si zve Babiše na Hrad. Chce od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

Prezident Petr Pavel si pozval na příští středu předsedu hnutí ANO a zřejmě budoucího premiéra Andreje Babiše, uvedl Hrad. Hlava státu s ním plánuje probrat programové prohlášení vznikajícího kabinetu a chce od vědět, jak vyřeší střet zájmů.
„Prezident republiky pozval na středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražský hrad předsedu hnutí ANO Andreje Babiše,“ informovala na síti kancelář prezidenta.

Jedním z témat plánovaného jednání bude podle Hradu diskuse o návrhu programového prohlášení vlády. „Prezident republiky se zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů,“ doplnila kancelář prezidenta.

Babiš už na konci října podle tiskové zprávy Hradu ujistil prezidenta Pavla, že otázku řešení střetu zájmů představí veřejně před svým případným jmenováním předsedou vlády.

Šéf hnutí ANO a vlastním Agrofertu již v minulosti uvedl, že prezidenta ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu.

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

„V případě, že nám lidé dají důvěru a budeme skládat vládu, tak údajný střet zájmů určitě problémem nebude. K Čapímu hnízdu jsem předal panu prezidentovi veškeré dokumenty, aby si mohl udělat obrázek o účelovosti celé kauzy,“ odpověděl iDNES.cz v minulosti Babiš.

Babiš s konkrétním řešením svého střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím Agrofertu a čerpáním dotací musí podle zákona přijít do 30 dní od jmenování do čela vlády.

Pavel si zve Babiše na Hrad. Chce od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

