Pavel navštívil zaplavené Slezsko. Snad pomůže k rychlejší pomoci, doufají místní

Prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga uvedl, že Pavel se rozhodl navštívit místa postižená povodní. „Cestu předem neavizoval, aby nezatěžoval záchranné složky, které v regionech zasahují. Navíc cestuje bez oficiálního doprovodu. Návštěva nemá konkrétní plán, na doporučení místních starostů a samospráv objíždí místa postižená povodní především na Moravě a ve Slezsku,“ uvedl Šeliga.

Starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM) uvedl, že prezidenta seznámil se situací ve městě. Hovořili o náhradním ubytování pro zaplavené obyvatele a především o problémech s elektřinou. Podstatná část města je kvůli zatopené rozvodně v Pudlově bez elektřiny.

„Jeli jsme do terénu. Ukázali jsme mu byty v Červené kolonii, kde máme 24 zaplavených bytů, byli jsme i na Rolnické ulici, která už je průjezdná a kde lidé vyklízeli odpad. Jsem rád, že prezident je informován o tom, že je co nejvíce třeba urychlit napojení na elektrickou energii. Věřím, že jako pan ministr vnitra (Vít Rakušan, STAN), který tady byl v úterý, se taky prezident o tom na nějakém krizovém štábu zmíní. Jestli se to tím o něco urychlí, bude to jen dobře,“ řekl Vícha.

V úterý Moravskoslezský kraj navštívil premiér Petr Fiala (ODS) s některými ministry. Prohlédli si z vrtulníku některá povodní poničená místa, byli například v Opavě.