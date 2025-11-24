Pavel na Hradě přivítal polského prezidenta. Řeč bude o Ukrajině či NATO

Hudba Hradní stráže jako obvykle zahrála hymny obou zemí, následně prezidenti její příslušníky pozdravili a odebrali se do útrob Hradu. Z české delegace ceremoniálu přihlíželi například šéf hradního zahraničního odboru Jaroslav Zajíček, ředitel evropské sekce ministerstva zahraničí Radek Pech nebo český velvyslanec v Polsku Břetislav Dančák.
Nawrocki dorazil do Prahy v neděli večer, na letišti ho přivítal ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (nestr., zvolen za SPOLU). Česko je podle něj připraveno s prezidentem, který se ujal funkce v srpnu, navázat na „skvělé bilaterální a multilaterální vztahy“.
|
Zákaz „banderismu“, jedno veto za druhým. Prezident Nawrocki začal zostra
Obsahem rozhovoru hlav států bude podle Pavlovy kanceláře spolupráce v EU a NATO, ale i vzájemné obchodní a bezpečnostní vztahy. Vzájemné vztahy Česka a Polska se podle Hradu v posledních letech vyznačují stabilitou a kontinuitou, na novém významu nabyly zejména po zahájení války na Ukrajině. Země spolupracují například na výcviku ukrajinských vojáků, který na polském území zajišťují příslušníci české armády.
Nawrocki se podle dřívějších informací polské tiskové agentury PAP sejde i s předsedou hnutí ANO a pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Promluví také na Univerzitě Karlově, tématem přednášky bude střední Evropa.