Važme si neziskovek, necítím se jako lídr opozice. Pavel odpovídal veřejnosti

  18:49
Prezident Petr Pavel opět odpovídal na dotazy veřejnosti v dalším díle pořadu Zeptejte se prezidenta. Lidé se ho například ptali na názor ohledně ohrožení České republiky válečným konfliktem, dezinformace či jeho účast na hudebním festivalu Rock for People.
Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným | foto: Petr Topič, MAFRA

Pavel ohledně ohrožení České republiky válečným konfliktem tazatele uklidnil. Současně však poukázal na situaci na Ukrajině či Blízkém východě. „Je spousta dalších konfliktů ve světě,“ řekl Pavel.

Prezident také podotkl, že je nutné být na krize připraven – nejen na válečné konflikty, ale také přírodní katastrofy. „Měli bychom být realisté a vnímat, že rizika kolem nás jsou a vždycky budou,“ zmínil.

Řeč přišla také na dezinformace. „Dost často se stáváme obětí různých dezinformací. Nejlepší cestou je hledat si informace u více zdrojů,“ poradil prezident. Hlava státu také doporučila dát si občas detox od sociálních sítích a mluvit s lidmi osobně. „Pak zjistíte, že společnost není tak rozdělená,“ sdělil.

Na dotaz, zda letos dorazí na Rock for People, který se koná v létě v Hradci Králové, řekl, že by rád, ale v daném období má již jinou akci. „Kdyby to náhodou vyšlo, tak se přijedu podívat. Účast na nějakém podobném koncertu plánuji,“ přiznal Pavel. Zmínil například festival Colors of Ostrava.

Ohledně demonstrace, která se konala nedávno na Letné, řekl, že rozumná vláda by takové akce neměla ignorovat. „Nemyslím si, že by to bylo zbytečné či zpochybněním výsledků voleb,“ komentoval.

Další dotaz padl na žhářský útok v Pardubicích. Podle něj by se daná věc neměla zlehčovat. Ohledně pachatele se však zdržel komentáře.

„Neziskové organizace dělají mnoho věcí“

Lidé se také zajímali na Pavlův názor ohledně návrhu zákona o neziskových organizacích. „Neziskové organizace dělají mnoho věcí, které stát neumí, nebo je nedělá,“ řekl s tím, že si neumí představit, že by podobné neziskové organizace neměly dostávat podporu.

„Jejich činností bychom si měli vážit,“ zdůraznil a poukázal například na činnost hospiců. „Prezident v této záležitosti může udělat to, že o tom bude mluvit. Jako já teď,“ doplnil Pavel.

Pavel také řekl, že se necítí jako lídr opozice. „Pokud jde o mě, jako prezidenta, i když s některými kroky této vlády nemusím souhlasit, tak to neznamená, že jsem proti ní. Já jsem především pro úspěch a prosperitu této země,“ dodal Pavel.

