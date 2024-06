Změny ve školství jsou pomalé, sociální dávky potřebují revizi, řekl Pavel

Ministerstvo školství podle prezidenta mohlo v tomto volebním období pro tuto reformu udělat více. Pavel nechtěl zatím hodnotit plán ministerstva práce na vznik jednotné dávky státní sociální podpory, která má sloučit příspěvek na bydlení, dětské přídavky, doplatky na bydlení a příspěvek na živobytí.

„Zda je superdávka nejlepší cestou, to bych si rád s ministrem vyjasnil,“ řekl ČT Pavel. Jednat s Jurečkou by měl příští týden. Dávkový systém podle něj vyžaduje hloubkovou revizi, protože aktuálně je v některých ohledech dokonce demotivující.

Hlava státu odmítla přímo hodnotit výkon ministra školství Mikuláše Beka (STAN). „Vysvědčení ministrům a vládě by měli vystavovat občané,“ uvedl. Je nicméně přesvědčen, že ministerstvo mohlo pro reformu vzdělávacího systému za této vlády udělat více.

„Máme Strategii 2030+. Vzdělávání 2030+ je podle vyjádření mnoha odborníků dobrá, ale bohužel ji nenaplňujeme,“ uvedl. Pokud kabinet tvrdí, že od kvalitního vzdělání se odvíjí vše ostatní, měly by být reformní kroky rychlejší, dodal.

Prezident se zúčastní jednání vlády, na kterém bude kabinet rozhodovat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. „Mojí úlohou není stanovovat vládě rozpočtové priority, ale upozorňovat, aby se plnilo programové prohlášení a sliby občanům,“ řekl. Na zasedání kabinetu chce nezprostředkovaně získat informace, jak kabinet hodlá své priority naplňovat a jak bude vysvětlovat skladbu rozpočtu.

V Otázkách Václava Moravce Pavel také sdělil, že podepsal dokument, kterým se zahajuje proces nástupu nového velvyslance ČR v Rusku. Nečeká se rychlé schválení, mohlo by to trvat i rok.

Prezident odmítl změny v armádě

Pavel dnes také dal najevo, že ani on, ani premiér Petr Fiala si nepřejí v aktuální bezpečnostní situaci personální změny v čele ministerstva obrany či armády. Média v poslední době opětovně hovoří o sporech mezi ministryní Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Pavel je přesvědčen, že budou schopni se domluvit.

Někdejší náčelník generálního štábu Pavel řekl, že nynější situace se podobá té z ledna 2015, kdy při sporech s tehdejším ministrem obrany Martinem Stropnickým uvedl, že je připraven z čela armády odejít. Problémy podle něj pramení z toho, jak předpisy definují působnost ministra a náčelníka generálního štábu. „Armáda je řízena politicky, to je nezpochybnitelné. Vláda dává armádě zadání a směr, náčelník generálního štábu armádě velí. To vytváří prostor pro to, aby se pravomoci trochu překrývaly,“ uvedl Pavel v ČT.

V minulosti měl podle Pavla každý ministr obrany pokušení po určité době začít velet armádě. „Ministr tím, že resort řídí a má pod palcem finance, chce mít logicky přehled,“ dodal. Spory mohou vznikat, pokud si některá ze stran chce vymezit své pravomoci asertivněji, nemělo by se to ale stávat veřejnou věcí, doplnil Pavel.

Černochová před týdnem v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News řekla, že vztahy s Řehkou jsou na profesionální úrovni dobré, komunikace ale v určitých záležitostech nefunguje. Spor mezi ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu podle Černochové není ani první, ani poslední. Je nutné si uvědomit, že v čele resortu stojí ministryně obrany, nikoli šéf generálního štábu, konstatovala.

Pavel v neděli v ČT řekl, že se všemi aktéry mluvil. „Shodli jsme se, že v aktuální bezpečnostní situaci si nemůžeme dovolit rozmíšky nad banalitami. Myslím si, že jsou si toho vědomi oba představitelé. Ani já, ani premiér nechceme žádné personální změny. Jsem přesvědčen, že jsou (Černochová a Řehka) schopní se domluvit. V tomto jsme na jedné lodi, jde nám o to, aby naše země měla co nejlépe zajištěnou obranyschopnost,“ uvedl. Není jediný důvod snižovat důvěryhodnost institucí, které se na tom podílejí, doplnil.