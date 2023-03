Prezidenta Pavla čeká návštěva Německa, detaily cesty prozradí na brífinku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V úterý Pavla přijme německý kancléř Olaf Scholz. Řešit budou nejen bezpečnostní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale také mezinárodní, evropské a bilaterální otázky. Po jednání Pavla se Scholzem nebude žádná tisková konference. Jedná se totiž o běžné setkání prezidenta s kancléřem, uvedl Scholzův mluvčí Steffen Hebestreit.

Následně Pavla v úterý odpoledne přijme spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier ve svém sídle v berlínském zámku Bellevue, kde ho přivítá s vojenskými poctami. Pavel se setká i s bývalým prezidentem Joachimem Gauckem.

Zahraniční cesty

Pavel dříve uvedl, že chce v prvních sto dnech ve funkci navštívit všechny sousední země. Před týdnem byl Pave na dvoudenní návštěvě Slovenska, kde ho přivítala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. O tři dny později zamířil do Polska, kde jednal s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

V dubnu má Pavel v plánu další cestu, a to do sídla Evropské unie a Severoatlantické aliance v Bruselu. V dubnu prezident taktéž avizoval, že chce navštívit Ukrajinu, kam by rád jel společně s prezidentkou Čaputovou. Na návštěvu napadené země ho pozval sám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V květnu se Pavel vydá opět do Německa, kdy slíbil bavorskému premiérovi Markusi Söderovi setkání v Selbu v rámci bavorsko-českých oslav. Ve stejný měsíc má Pavel také namířeno do Maďarska a Rakouska. Pozvání na cestu do Vídně dostal při osobním setkání s rakouským prezidentem Alexandrem Van der Bellenem.