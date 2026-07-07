Zúčastním se neformální večeře lídrů, řekl Pavel. Odtajňuje další program

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Prezident Pavel současně uvedl, že bude mít řadu jednání se svými protějšky. Summit podle něj bude mít tři priority, mimo jiné výdaje na obranu či podpora Ukrajiny.
„Dneska se zúčastním byznys fóra obranného průmyslu. Česká republika má řadu menších firem, které mají přínos,“ řekl Pavel. Zároveň prozradil, že se zúčastní neformální večeře lídrů, která se koná dneska.
Ohledně neformální večeře poznamenal, že za tím stojí turecká strana. „Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ uvedl Pavel s tím, že se s Babišem nebude prát o místo u stolu. U jakého stolu bude sedět, se podle svých slov dozví až na místě.
„Chci slyšet o čem se bude bavit, chci slyšet argumenty. Vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční bezpečnostní politiky mezi prezidentem a vládou, tak chci slyšet argumenty. Jinak mám obavu, že by se ke mně informace nedostaly,“ podotkl Pavel.
„Armáda má velké mezery“
Současně přiznal, že program byl tvořen v posledních dnech. Pavel také věří tomu, že bude mít možnost se na summitu s premiérem Babišem potkat.
„Bavíme se o bezpečnosti našich občanů a naší země. To by mělo být naším společným tématem. Dneska je situace taková, že armáda má velké mezery,“ řekl prezident ohledně výdajů na obranu. Podle svých slov v daném ohledu podpoří vlády.
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Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před odletem do Ankary poznamenal, že neví, jaký program bude mít prezident v Ankaře. „Myslím, že obsah summitu je daný. Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ pronesl Macinka.
Macinka už ale dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu, byť je v Česku ústavní jedničkou. Jako člen české delegace, ovšem s odlišnými názory třeba na pomoc pro Ukrajinu, bude moct zasednout po boku ministrů.