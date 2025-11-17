Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi

Autor: ,
  17:15
Prezident Petr Pavel se vyhnul odpovědi na otázku, zda bude podruhé kandidovat do prezidentské funkce. Zeptal se ho na to v Činoherním klubu herec Marek Daniel při představení Sametový díl Kanceláře Blaník #2.
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2025)
58 fotografií

„Na to je ještě čas,“ opáčil prezident na dotaz Daniela, který v představení ztvárnil lobbistu Tondu Blaníka.

Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, v jejichž druhém kole porazil předsedu ANO Andreje Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.

Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný

Prezident navštívil vyprodané odpolední představení Sametový díl Kanceláře Blaník #2 v pražském Činoherním klubu. Divadelní politická satira, která humorně glosovala vlakovou cestu premiéra Petra Fialy (ODS) do Kyjeva, ale také projevy čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka nebo kauzu Dozimetr, navázala na dřívější populární seriál o lobbistovi Tondovi Blaníkovi s asistentem Žížalou a sekretářkou Lenkou.

Stejně jako v seriálové předloze se hlavních rolí zhostili Marek Daniel, Michal Dalecký a Halka Třešňáková.

Pavel má slušné šance obhájit mandát, ukázal průzkum. Lidé by si přáli i Ebena

Možnost kandidovat prezident jednoznačně nevyvrátil ani v červenci na festivalu Colours of Ostrava, kde vystoupil jako host diskusního fóra. Moderátorce Lucii Výborné tehdy vysvětlil, že nechce předčasně vyložit karty na stůl.

Podle nedávného průzkumu má Pavel slušnou šanci svůj mandát obhájit. Prezidentem by ho volilo nebo možná volilo 58 procent lidí. Z nabízených 40 jmen veřejně známých osobností by si 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent kandidáta na premiéra Andreje Babiše.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici

Letecký pohled na vesnici Plauru v Rumunsku. (12. září 2023)

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první...

17. listopadu 2025  16:41,  aktualizováno  17:32

Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Prezident Petr Pavel se vyhnul odpovědi na otázku, zda bude podruhé kandidovat do prezidentské funkce. Zeptal se ho na to v Činoherním klubu herec Marek Daniel při představení Sametový díl Kanceláře...

17. listopadu 2025  17:15

Až tři hodiny elektřiny denně zdarma. Austrálie testuje přelomový projekt

Dělník čistí solární panely na střeše předměstského domu v jižní Tasmánii....

Už příští rok by některé domácnosti v Austrálii mohly až tři hodiny denně spotřebovávat elektrickou energii úplně zdarma. Důvodem je rozmach obnovitelných zdrojů, díky němuž se v zemi výrazně zvýšila...

17. listopadu 2025

Na plot u domu Tomia Okamury někdo pověsil ukrajinské vlajky, čin řeší policie

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury rozvěsila skupina...

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) někdo rozvěsil ukrajinské vlajky. Událost vyšetřuje policie. Okamura po svém zvolení do čela Sněmovny nechal odstranit vlajku Ukrajiny ze...

17. listopadu 2025  16:56

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by prezident, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo toho, aby se...

17. listopadu 2025  16:52

Proti vládě ANO protestují tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“

Na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace spolku Milion chvilek pro...

Oslavy 17. listopadu pokračují odpoledními akcemi. Ve 14 hodin vyrazil Pochod za národ a svobodu z Václavského náměstí k budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Akce se účastnilo několik...

17. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  16:44

Díky AI budeme chorobám předcházet, říká expert. Ve vývoji vidí roli i pro Česko

Premium
ilustrační snímek

Zabránit propuknutí onemocnění ještě dříve, než se ohlásí první klinické příznaky. To je jedna z vizí, do níž masivně investují nadnárodní společnosti a vědecké týmy po celém světě. Jde například...

17. listopadu 2025

Zahlcená Národní třída slavila „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot

Sledujeme online
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Na Národní třídu dorazily davy...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Poroba je horší než smrt, hlásal na Albertově autor Dračího doupěte

Shromáždění na Albertově 17. listopadu roku 1989.

Jeho projev na Albertově slyšely tisíce studentů, o pár dní později byl u klíčových jednání stávkového výboru. „Poroba je horší než smrt,“ hlásal 17. listopadu 1989 dvacetiletý Martin Klíma, který se...

17. listopadu 2025  15:54

GLOSA: Sametový Mahler s grandiózním sborem. Filharmonie slavila svobodu

Členové České filharmonie a finský dirigent Sakari Oramo

Tradičnímu Koncertu pro svobodu a demokracii, který pořádá Česká filharmonie jako připomínku událostí let 1939 a 1989, měl letos dodat hvězdný prach proslulý dirigent Zubin Mehta. Zdravotní stav mu...

17. listopadu 2025  15:30

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikuje provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

17. listopadu 2025  15:05

Český sběratel koupil unikátní láhev whisky. Zaplatil za ni 2,5 milionů korun

Český investor koupil jednu ze sedmi vzácných lahví skotské whisky. Ta vznikla...

Sběratelé stále častěji ukládají peníze do vzácných destilátů a výjimkou nejsou ani ti čeští. Nejnověji do tuzemska míří jedna z pouhých sedmi láhví skotské whisky Glenfiddich 1959, jejíž cena se...

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.