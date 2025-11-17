Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi

„Na to je ještě čas,“ opáčil prezident na dotaz Daniela, který v představení ztvárnil lobbistu Tondu Blaníka.
Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, v jejichž druhém kole porazil předsedu ANO Andreje Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.
Prezident navštívil vyprodané odpolední představení Sametový díl Kanceláře Blaník #2 v pražském Činoherním klubu. Divadelní politická satira, která humorně glosovala vlakovou cestu premiéra Petra Fialy (ODS) do Kyjeva, ale také projevy čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka nebo kauzu Dozimetr, navázala na dřívější populární seriál o lobbistovi Tondovi Blaníkovi s asistentem Žížalou a sekretářkou Lenkou.
Stejně jako v seriálové předloze se hlavních rolí zhostili Marek Daniel, Michal Dalecký a Halka Třešňáková.
Možnost kandidovat prezident jednoznačně nevyvrátil ani v červenci na festivalu Colours of Ostrava, kde vystoupil jako host diskusního fóra. Moderátorce Lucii Výborné tehdy vysvětlil, že nechce předčasně vyložit karty na stůl.
Podle nedávného průzkumu má Pavel slušnou šanci svůj mandát obhájit. Prezidentem by ho volilo nebo možná volilo 58 procent lidí. Z nabízených 40 jmen veřejně známých osobností by si 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent kandidáta na premiéra Andreje Babiše.