Prezident Pavel pronese novoroční projev. Kde ho sledovat živě v televizi?

Kde sledovat projev prezidenta živě?

Prezidentovo poselství bude živě v televizi k vidění na Nový rok od 13 hodin. Ve svém vysílání ho nabídnou tradiční velké televizní stanice. Bude tak k vidění na ČT1, na ČT24, na televizi Nova i televizi Prima, která ho nabídne i v rámci svého zpravodajského kanálu CNN Prima News.

Naposledy se mluvilo o euru

V posledním novoročním projevu, tedy 1. ledna 2024, mluvil prezident Petr Pavel mimo jiných věcí i o společné evropské měně. Připomněl, že v roce 2024 si Česká republika připomněla vstup do důležitých mezinárodních organizací. Uplynulo 25 let od připojení se k NATO a 20 let od přijetí do Evropské unie. V této souvislosti Pavel upozornil, že přijetí eura je jedním ze závazků, ke kterému se Česká republika při svém vstupu do EU přihlásila.

„Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ uvedl tehdy.

Vyjádření v té době vyvolalo nezvykle živou debatu jak na úrovni opozičních poslanců, tak u expertů a analytiků. Tehdejší místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová (ANO) považovala takový krok za nikoli ekonomické, ale politické rozhodnutí.

S tím v zásadě souhlasili i mnozí experti. Například analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil označil euro za „mezinárodně-politický symbol“. Považoval ale za pochopitelné, že svůj názor na takový krok vyjádřil právě prezident. Analytik ze společnosti XTB Štěpán Hájek tehdy prohlásil, že na přijetí společné měny Česko připravené není.