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Rozcvička před maratonem jednání OSN. Pavel si zaběhal v Central Parku

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  11:59

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Prezident Petr Pavel se proběhl v Central Parku v New Yorku (/23. září 2026) | foto: IG Petr Pavel

Prezident Petr Pavel si přes nabitý politický program ve Spojených státech, kam odjel kvůli Valnému shromáždění OSN, našel čas také na sport. Ve středu vyběhl spolu se skupinou lidí ve známém Central Parku přímo v srdci New Yorku.

„Než začne maraton jednání v OSN, protáhl jsem nohy v Central Parku,“ stojí pod příspěvku hlavy státu na Instagramu. Fotky prezidenta zachycují v modrém běžeckém úboru v kulisách proslulého amerického parku.

Zlu nelze ustupovat, řekl Pavel v New Yorku. U hrušně přeživších uctil oběti 11. září

Do USA odletěl v neděli a od té doby se zúčastnil již několika setkání. Navštívil například Národní památník 11. září, kde uctil oběti teroristického útoku. Českou delegaci vede na 81. zasedání Valného shromáždění OSN.

Už dříve deklaroval, že hlavním motivem jeho cesty bude kampaň za návrat České republiky do Rady bezpečnosti OSN. Členem Rady bezpečnosti byla země naposledy v letech 1994–1995.

Prezident Petr Pavel se proběhl v Central Parku v New Yorku (/23. září 2026)
Prezident Petr Pavel se proběhl v Central Parku v New Yorku (/23. září 2026)
Prezident Petr Pavel se proběhl v Central Parku v New Yorku (/23. září 2026)
3 fotografie

Právě ve středu čeká prezidenta Pavla národní projev na jednání OSN před státníky ostatních zemí. „Svižné tempo se dnes bude hodit,“ dodal v příspěvku z ranního běhu.

Valného shromáždění se zúčastní také ministr zahraničních věcí Petr Macinka, který na místo dorazil téměř ve stejný čas, ale jiným letadlem.

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