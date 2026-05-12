Pavel ocenil prohlášení vlády o plnění závazků k NATO. Budu ji v tom podporovat, uvedl

„Vláda deklarovala i vůli naplnit spojenecké závazky. Já si myslím, že je to správný přístup, a budu ji v tom podporovat,“ uvedl Pavel v prohlášení po jednání se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a rakouskou hlavou státu Alexandrem Van der Bellenem.
Premiér Andrej Babiš v polovině dubna po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze řekl, že česká vláda udělá vše pro to, aby splnila své závazky vůči Severoatlantické alianci. Svou obranyschopnost a závazky považuje podle Babiše kabinet za důležité a prioritní.
Babišův kabinet čelí kritice mimo jiné za to, že v letošním rozpočtu vydá na obranu méně než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). V letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se Česko dostane pouze v případě, že by do nich zahrnulo i financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
Slovenský prezident Peter Pellegrini v úterý novinářům řekl, že se s Pavlem shodl na nutnosti nehovořit na červencovém summitu NATO v Ankaře pouze o procentech, ale i o schopnostech, které země přinese do systému kolektivní obrany. Obě země podle něj dělají vše pro to, aby modernizovaly své armády a dokázaly do kolektivní obrany přispět.
Alianční státy se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly směřovat k výdajům na obranu ve výši alespoň dvou procent HDP k roku 2025. Tento cíl měl posílit obranyschopnost aliance v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí po ruské anexi Krymu. Loni na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. Tehdy v Česku vládl kabinet složený ze stran současné opozice.