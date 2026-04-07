Ministr nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, řekl Pavel

  15:27
Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Prezident Petr Pavel | foto:  Petr Topič, MAFRA

Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka před Velikonocemi sdělil, že účast „představitele opozice“ na summitu vládě určitě nedoporučí.

Íránský režim je koncentrací zla. Trestat národ ale dobré není, řekl Pavel studentům

Macinka se už dříve dostal do ostrého sporu s hlavou státu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Od té doby také Motoristé hovoří o Pavlovi jako o zástupci opozice.

„Ústava říká, že prezident zastupuje zemi navenek, což znamená, že prezident jako první ústavní činitel se z principu účastní jednání na té nejvyšší úrovni,“ řekl Pavel studentům.

„Ministr zahraničí může doporučovat vládě, ministr zahraničí může mít svůj názor, ale nemůže prezidentovi zakázat nebo povolit účast při zastupování republiky, protože by tím popíral jeho ústavní pravomoci,“ doplnil Pavel.

Ne, s Pavlem na summitu NATO nepočítáme. Poletí Babiš, Macinka a Zůna

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér. Prezident už dříve řekl, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

7. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  15:52

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  15:45

Rozdíl teplot je až dvacet stupňů, varují meteorologové před nočními mrazy

V sadech Ovocnářství Jansta Velké Bílovice se pěstitel Radek Jansta snaží...

Po nezvykle teplé Velikonoční neděli se počasí v Česku vrátí k hodnotám obvyklým pro první polovinu dubna. Ovšem rozdíly mezi nočními a denními teplotami budou obrovské. Zatímco přes den teploměry...

7. dubna 2026  15:42

Sem nás už nikdy nepozvou, říkala si Lucie Bílá před natáčením Neposlušných tenisek

Narodila jsem se pro druhé: Jubilantka Lucie Bílá promluvila o svatbě i...

O nedávné svatbě, aktuální šedesátce, lásce jako hnacím motoru, vlastní sérii známek či o úplném kariérním začátku s písní Neposlušné tenisky. O tom všem pohovořila Lucie Bílá pro iDNES.cz hned po...

7. dubna 2026  15:42

Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Maďarský premiér Viktor Orbán ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi loni na podzim nabízel všestrannou pomoc. Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na přepis tohoto telefonátu, který...

7. dubna 2026  15:38

Ministr nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v...

7. dubna 2026  15:27

Jsem nejoblíbenější politik ve Venezuele, řekl Trump. Věří, že by tam vyhrál volby

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je nejpopulárnějším politikem ve Venezuele, a zažertoval, že by tam mohl kandidovat na prezidenta. USA v lednu z Venezuely unesly autoritářského prezidenta...

7. dubna 2026  15:21

S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování

Maďarský premiér Viktor Orbán si v Budapešti potřásá rukou s americkým...

Americký viceprezident J. D. Vance v úterý v Budapešti vyjádřil podporu premiérovi Viktoru Orbánovi před nedělními parlamentními volbami. Po setkání s nacionalistickým politikem potvrdil, že chce...

7. dubna 2026  15:13

RECENZE: Nejen svatba v ohrožení. Hvězdný pár uplete z ničeho Drama

50 % Premium
Z filmu Drama

Idol dívek Robert Pattinson a zpěvačka Zendaya představují ústřední dvojici snímku Drama, který do harmonické předsvatební romance zaseje zrnko pochybností. Norský režisér Kristoffer Borgli už ve...

7. dubna 2026

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  14:57

Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Řidič formule, který s ní jel loni v září po dálnici D4, má dostat pokutu deset tisíc korun a zákaz řízení na půl roku. Jeho syn, který o celém incidentu mluvil od začátku s médii, má pak podle...

7. dubna 2026  13:53,  aktualizováno  14:53

Smrtelná nehoda TGV. Na přejezd vjel kamion vezoucí vojenský materiál

Strojvedoucí po srážce zemřel. (7. dubna 2026)

Při srážce rychlovlaku TGV s kamionem na přejezdu na severu Francie zemřel v úterý ráno strojvůdce a dvě desítky lidí byly zraněny. Podle prefektury jsou dva zranění v kritickém stavu, dalších 14...

7. dubna 2026  14:46

