Česko by mělo jít příkladem, řekl Pavel po úbytku přispěvatelů do muniční iniciativy

Autor: ,
  17:16
Prezident Petr Pavel plánuje s vládou jednat o financování české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Česko by podle něj mělo jít jako zakladatelská země iniciativy příkladem. Poukázal na to, že na ni v současné době žádné peníze nepřispívá, pouze se věnuje její správě.
Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026) | foto: Ondřej Charvát, natoaktual.cz

„Jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, měli bychom jako stát, který tuto iniciativu založil a celou dobu ji spravuje, jít příkladem,“ řekl Pavel.

„To je jednoduchá informace, o které se budu bavit s vládou, protože takový přístup by podpořil i větší vůli od našich spojenců, od kterých chceme, aby do ní přispívali,“ uvedl také.

Pokud podle Pavla do muniční iniciativy přispívá jen omezený počet států, vyvolává to obavy, že „podporu Ukrajině míní vážně jen část spojenců a ti ostatní méně nebo vůbec“.

Pavel ve středečním vydání listu Financial Times řekl, že počet zemí přispívajících do iniciativy klesl z loňských 18 na letošních devět.

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Měla pomoci Ukrajině čelit palebné přesile ruské armády.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která nastoupila k moci loni v prosinci, původně uvažovala o jejím úplném zrušení. Nakonec kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) souhlasil s pokračováním iniciativy tak, že Česko na nákupy munice nebude finančně přispívat, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek uzavřené smlouvy pro dodávky zhruba jednoho milionu kusů munice.

V únoru poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček uvedl, že iniciativa loni pokryla dodávky 1,96 milionu kusů velkorážní munice na Ukrajině.

Česko by mělo jít příkladem, řekl Pavel po úbytku přispěvatelů do muniční iniciativy

Prezident Petr Pavel plánuje s vládou jednat o financování české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Česko by podle něj mělo jít jako zakladatelská země iniciativy příkladem. Poukázal na to, že na ni v...

27. května 2026  17:16

