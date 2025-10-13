Pavel se sešel s ministrem Vlčkem, řešili Dukovany i možné zestátnění ČEZ

  14:22
Prezident Petr Pavel a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ze STAN v pondělí řešili aktuální stav příprav a výstavby jaderných bloků v Dukovanech, hospodářskou strategii státu či zestátnění energetické společnosti ČEZ. Během zhruba hodinové schůzky se krátce věnovali i současné politické situaci v zemi. Novinářům to po jednání sdělil ministr Vlček.
Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Schůzka byla podle Vlčka plánovaná už od minulého týdne. „Hovořili jsme především o hospodářských otázkách,“ zdůraznil ministr. S prezidentem podle něj řešili plnění úkolů, které mu Vlček představil při svém jmenování do funkce před rokem.

Jedním z hlavních témat, o které se Pavel podle Vlčka zajímal, byl aktuální stav příprav jaderných bloků v Dukovanech. „Projekt se za několik posledních týdnů posunul,“ řekl ministr.

Dukovany čeká třítýdenní prověrka. Odborníci zkontrolují klíčové části provozu

Připomněl nedávnou žádost státu o notifikaci veřejné podpory, v jejímž rámci chce stát poskytnout státní půjčku firmě Elektrárna Dukovany II. V ní od letoška drží majoritní podíl. Její soulad s evropskými pravidly by Evropská komise měla posoudit do konce příštího roku.

Dalším tématem dnešní schůzky bylo podle Vlčka plnění hospodářské strategie státu, návrh rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu na příští rok nebo plány proexportních aktivit resortu a další připravované projekty ministerstva.

Převzetí ČEZ plně do rukou státu dává Česku smysl. Burza to však odnese

Prezident s Vlčkem krátce probíral také aktuální politické dění v zemi a plány současné opozice v oboru. Vlček v této souvislosti připomněl například plány hnutí ANO na zestátnění energetické společnosti ČEZ.

„Platí, že podle mého názoru je to nesmysl. Vykoupení od minoritních akcionářů zastaví investiční program ČEZ a ovlivní také příjmy státního rozpočtu a další,“ řekl ministr.

Zároveň podotkl, že chce být vůči nové vládě konstruktivní opozicí. Například hospodářská strategie hnutí ANO podle něj obsahuje řadu témat, na kterých je shoda.

