Pavel se sešel s ministrem Vlčkem, řešili Dukovany i možné zestátnění ČEZ

Schůzka byla podle Vlčka plánovaná už od minulého týdne. „Hovořili jsme především o hospodářských otázkách,“ zdůraznil ministr. S prezidentem podle něj řešili plnění úkolů, které mu Vlček představil při svém jmenování do funkce před rokem.
Jedním z hlavních témat, o které se Pavel podle Vlčka zajímal, byl aktuální stav příprav jaderných bloků v Dukovanech. „Projekt se za několik posledních týdnů posunul,“ řekl ministr.
Připomněl nedávnou žádost státu o notifikaci veřejné podpory, v jejímž rámci chce stát poskytnout státní půjčku firmě Elektrárna Dukovany II. V ní od letoška drží majoritní podíl. Její soulad s evropskými pravidly by Evropská komise měla posoudit do konce příštího roku.
Dalším tématem dnešní schůzky bylo podle Vlčka plnění hospodářské strategie státu, návrh rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu na příští rok nebo plány proexportních aktivit resortu a další připravované projekty ministerstva.
Prezident s Vlčkem krátce probíral také aktuální politické dění v zemi a plány současné opozice v oboru. Vlček v této souvislosti připomněl například plány hnutí ANO na zestátnění energetické společnosti ČEZ.
„Platí, že podle mého názoru je to nesmysl. Vykoupení od minoritních akcionářů zastaví investiční program ČEZ a ovlivní také příjmy státního rozpočtu a další,“ řekl ministr.
Zároveň podotkl, že chce být vůči nové vládě konstruktivní opozicí. Například hospodářská strategie hnutí ANO podle něj obsahuje řadu témat, na kterých je shoda.