Prezident přijme zbývající kandidáty na ministry, Turek se ze schůzky omluvil

Prezident má za sebou schůzky se 12 z 15 kandidátů do příští vlády. Zbývá ještě setkání s kandidáty Motoristů na ministra kultury Oto Klempířem a ministra sportu Borisem Šťastným. S posledním nominantem Filipem Turkem, který má převzít resort životního prostředí, se však prezident nesetká. Pro iDNES.cz Turek v neděli uvedl, že se mu vrátilo staré zranění páteře a je pravděpodobné, že ho čeká i operace.
Prezident Petr Pavel označil minulý týden za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Občané by podle něj měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin.
Míní, že možná by bylo užitečné, kdyby Ústavní soud v této věci rozhodl o kompetenční žalobě. Předseda Motoristů Petr Macinka však uvedl, že Turek je jejich jediný kandidát na danou ministerskou pozici. Turka podle Macinky skandalizují novinové titulky, které jsou ale podle něj odlišné od reality. Varianta, že by ministerstvo neřídil Turek, ale někdo jiný z pověření, je o několik kroků napřed, dodal.
Turek chtěl na Hradě prezidentovy vysvětlit kauzy, kvůli kterým v poslední době čelí kritice. Jde především o rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. V rozhovoru pro iDNES.cz Turek uvedl, že podle něho neexistují právní důvody pro jeho nejmenování do funkce. „Svatoušek určitě nejsem. Můj mediální obraz je špatný, ale právně jsem bezúhonný,“ řekl Turek.
Proti Klempířovi protestovali umělci
Ministrem kultury se má stát Oto Klempíř, který byl dříve známý jako člen kapely J.A.R. či politický marketér. Po oznámení kandidatury do Poslanecké sněmovny byl ostatními členy své skupiny vyhozen. Je také kritizován za spolupráci s StB, kterou se netají, nicméně tvrdí, že byl donucen. Příslušníci StB ho však v archivním spisu popisují jako užitečného informátora, oceňovaného finančními odměnami.
Proti jmenování Klempíře se ozvali zástupci umělců, vznikl i otevřený dopis adresovaný prezidentu Petru Pavlovi a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který podepsalo více jak tisíc lidí. Klempíř po zveřejnění požádal o čas.
Podle Klempířových slov Motoristé sobě program pro kulturu vytvářeli pečlivě, jelikož ji považují za národní poklad. „Když budete protestovat, nadávat a křičet v případech, kdy něco zkazím nebo popletu, pak hlasitě kritizujte a žádejte o nápravu, však doposud se nic z toho nestalo,“ brání se.
Posledním kandidátem na ministra, který se setká s prezidentem je Boris Šťastný, který má vést nově vzniklé ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Šťastný je již zkušeným politikem, v roce 2006 se stal poslancem za ODS, poté však mandát neobhájil a z politiky se stáhl. Vrátil se až se vstupem Motoristů sobě do politiky. Za koalici ANO a Motoristy v září 2024 také neúspěšně kandidoval do Senátu.