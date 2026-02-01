Vlajky, nápisy i sběrači podpisů. V Praze se scházejí tisíce lidí na akci za Pavla

V centru Prahy se od 15. hodiny koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Pořádá ji spolek Milion chvilek. Účastníci zaplnili Staroměstské náměstí, i dolní část toho Václavského. S sebou si přinesli transparenty. Sbírají se také podpisy.

Lidé prostřednictvím transparentů vyjadřují podporu prezidentu Pavlovi a kritizují předsedu Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku a čestného prezidenta této strany Filipa Turka. Vidět jsou hesla jako „Čeká nás vojna s Turkem“ či „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“.

V rámci akce se rozdávají vlajky, sbírají se podpisy. Podle reportéra iDNES.cz směřovali lidé zhruba 30 minut před začátkem shromáždění především ke Staroměstskému náměstí. To lidé zaplnili.

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Pražská městská policie zde obsadila pomník mistra Jana Husa, aby po něm nikdo nelezl. Připraveny jsou všechny složky IZS, žádný incident ale zatím řešit nemusely.

Akce reaguje na eskalaci sporu mezi hlavou státu a Motoristy kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Šéf diplomacie Petr Macinka zaslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi zprávy, které následně Hrad zveřejnil s tím, že se předseda Motoristů pokouší Petra Pavla vydírat. Macinka popřel, že by šlo o vydírání.

Pavel děkuje za velký zájem o akci Milionu chvilek, policie může zavřít náměstí

Původně chtěl Milion chvilek shromáždění uspořádat pouze na Staroměstském náměstí, očekává ale velkou účast, proto spolek rozšířil demonstraci také na spodní část Václavského náměstí.

Na průběh akce dohlíží policie. „Chystáme standardní opatření jako u každého oznámeného shromáždění, na místě budou desítky policistů,“ řekl dopoledne pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dodal, že policisté se připravují i na variantu, že přijde více lidí, než je kapacita obou míst.

„Pokud bude kapacita překročena, přistoupili bychom k uzavírání, minimálně toho Staroměstského náměstí, aby nedocházelo ke zdravotním kolapsům, tlačenici a podobně,“ uvedl mluvčí.

Podle Milionu chvilek se lidé scházejí například i v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Vrchlabí, Jeseníku, Uherském Hradišti či Třeboni.

Vlajky, nápisy i sběrači podpisů. V Praze se scházejí tisíce lidí na akci za Pavla

V centru Prahy se od 15. hodiny koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Pořádá ji spolek Milion chvilek. Účastníci zaplnili Staroměstské náměstí, přinesli si sebou transparenty. Sbírají...

1. února 2026  14:59,  aktualizováno  15:08

