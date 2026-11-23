Prezident Petr Pavel zvolil pro pozvánku na blížící se den otevřených dveří na Pražském hradě neformální formu. V krátkém videu zveřejněném na sociální síti X ho v reprezentačních prostorách doprovází hned trojice psů v čele s maličkým Matýskem.
„No, Matýsku, ty jsi letos přivedl kamarády. No tak pojďte, pojď,“ vítá hlava státu v úvodu klipu psí smečku, ve které jsou kromě Matýska také další dva psi – Olivka a Manila. Následně prezident přechází k oficiálnímu sdělení určenému široké veřejnosti.
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„Hrad má své pomyslné brány pro návštěvníky otevřeny po celý rok. Ale 28. listopadu budou otevřeny i ty dveře, které po celý rok přístupné být nemohou. Tentokrát budou i s vánoční výzdobou,“ uvádí Pavel se štěkotem v pozadí. Návštěvníkům vzkázal, aby si prostory přišli prohlédnout a na chvíli si tak odpočinuli od předvánočního shonu.
Závěr videa pak opět patří odlehčené momentce z natáčení, kdy prezident psy krmí z ruky a komentuje jejich hašteření: „Ty jsi čtrnáct dní nejedla koukám, viď? Tak vidíš to, Mates, ty se pereš a Olivka to všechno vyčistí.“
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27. listopadu 2025