Obchodní víza a závazky vůči NATO. Pavel jednal s americkými kongresmany

Prezident se s členy Kongresu USA sešel naposledy v květnu, tehdy řešili především bezpečnostní situaci v Evropě s ohledem na česko-americké vztahy i postoj k Rusku. Složení tehdejší delegace bylo převážně republikánské, přičemž podobné schůzky se Pavel účastnil už loni v červnu.
Nyní přijal prezident na Pražském hradě vyváženější sestavu reprezentantů. U jednacího stolu se sešly demokratické kongresmanky Sarah Elfrethová a Veronica Escobarová a republikánští kongresmani Mike Dennis Rogers a Matthew Robert Van Epps.
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„Je vždycky užitečné dozvědět se o aktuálních náladách v obou táborech americké politiky, a zároveň je řada otázek, které se v Kongresu projednávají a v konečném důsledku mají dopad i na české občany, proto je důležité o nich s americkými zástupci mluvit přímo a nabízet náš pohled,“ okomentoval to mluvčí Pražského hradu Daniel Drake.
Klíčovým tématem schůzky bylo zřízení neimigračních obchodních víz typu E-1, které by českým podnikatelům umožnilo vstup na americký trh. Návrh uznat občany Česka jako způsobilé pro získání tohoto víza byl předložen v Kongresu loni v únoru.
Podle Drakea může podpora jednotlivých kongresmanů výsledku pomoct. „Nutné bude především koordinované úsilí celé zahraniční politiky na všech úrovních,“ doplnil pro redakci iDNES.cz.
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Iniciativa za zařazení Česka na tento seznam vzešla z obou politických táborů. Současná podoba návrhu se však od jeho předložení nijak neposunula, především kvůli postoji republikánských zákonodárců.
Pražský hrad uvedl, že prezident se zástupci Kongresu jednal také o posílení společné obrany Evropy a celého transatlantického prostoru. Shodli se rovněž na nutnosti, aby všichni spojenci plnili své závazky.
Složení delegace
Portál iRozhlas.cz informoval, že vedoucím delegace byl republikánský kongresman Rogers, který už více než 23 let zastupuje stát Alabama. Rogers v minulosti například navrhoval vystoupení Spojených států z OSN nebo odmítal podpořit některé zákony týkající se násilí na ženách či trestných činů z nenávisti vůči LGBTQ komunitě.
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Součástí delegace byl také jeho republikánský kolega Matthew Robert Van Epps z Tennessee, který patří k výrazným zastáncům přísnější hraniční politiky a dlouhodobě prosazuje deportace nelegálních migrantů s kriminální minulostí. Opakovaně také vyjádřil podporu prezidentu Donaldu Trumpovi, který jej označil za „MAGA válečníka“.
Demokratickou stranu zastupovala kongresmanka Sarah Kelly Elfrethová z Marylandu, která naopak často kritizuje postupy Imigračního a celního úřadu (ICE). Do Prahy přicestovala společně s Veronicou Escobarovou z Texasu.