Pavel se po návratu z Maroka zúčastní konference v Berlíně. Chce jednat i s Merzem

Konference se koná od úterý do čtvrtka na půdě Evropské školy managementu a technologie. „Mimo Mnichovské bezpečnostní konference se jedná o jednu z nejprestižnějších konferencí zabývajících se geopolitikou v Německu,“ sdělil serveru iRozhlas.cz velvyslanec v Německu Jiří Čistecký.
Podle serveru se Pavel bude chtít v Berlíně setkat ke dvoustrannému jednání i s některými hosty, ideálně také s kancléřem Friedrichem Merzem.
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Poslanci koalice chtějí jednat o výzvě Pavlovi kvůli jeho cestě do Maroka
„Podrobnosti k jeho dalšímu programu v Berlíně i k tématům, kterým se bude věnovat, zveřejníme ve dnech před konáním konference,“ uvedl k Pavlovu programu Šeliga.
Konference se letos má zaměřit na to, jak propojení státní a soukromé sféry umožní efektivnější rozhodování a řešení problémů v bezpečnostně-politicky vyhrocené době. Vedle Pavla a Merze by na ní měli vystoupit i německá ministryně hospodářství Katharina Reichová, ministr financí Saúdské Arábie Muhammad al-Džadán nebo indický ministr obchodu a průmyslu Pijuš Gojal.
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Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky
Pavel odjel na dovolenou předminulý pátek. Do Česka se nakrátko vrátil po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb v Černoučku na Litoměřicku. Poté, co odvolil, znovu odletěl do Maroka. Do práce se prezident vrátí v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců.
Podle poslanců by měl Pavel náklady na soukromou dovolenou v Maroku zveřejnit kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i Sněmovna, rozhodli poslanci ANO, SPD a Motoristů na návrh Jindřicha Rajchla (SPD/PRO).
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4. října 2026