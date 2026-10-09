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Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky

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  16:43aktualizováno  17:13
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...

Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do Casablancy soukromým letadlem Hawker 900XP marockých aerolinek Sarah Airways. (9. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
39 fotografií
Prezident Petr Pavel se v pátek odpoledne krátce vrátil do Česka. Po odvolení v Černoučku nasedl na zpáteční let do Casablanky soukromým letadlem Hawker 900XP marockých aerolinek Sarah Airways. Z Letiště Václava Havla vzlétl podle serveru Flightradar24 v 16:07. Náklady na cestu si Pavel podle Hradu platí ze svého.

Pavel se na dovolenou v severní Africe vrací letem SAW2982, který startuje z ruzyňského letiště. Letí soukromým tryskáčem Hawker 900XP, který podle serveru Flightradar24 přistává na Mezinárodním letišti Mohammeda V. v Casablance v 17:40.

Odhadovaná cena za pronájem letadla je podle webu Novinky.cz přibližně mezi 30 000 eur a 45 000 eur (cca 750 000 až 1 130 000 korun).

Náklady na Pavlovu cestu však podle Seznam Zpráv nešly z veřejných peněz. „Platí, že Kancelář prezidenta republiky nebyla ničím zatížená, stejně jako veřejné rozpočty. Všechny výdaje spojené s cestou si platí prezident sám ze svých peněz,“ uvedl hradní mluvčí Vít Kolář.

Prezident odletěl do Prahy v pátek ráno v 7:56 a dorazil ve 13:45, aby se zúčastnil komunálních voleb v Černoučku, kde má registrované trvalé bydliště.

Po jeho návratu se mezi politiky objevila řada pozitivních ohlasů, někteří však Pavla kritizovali. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že tak prezident učinil na základě mediálního tlaku. Poslanec Filip Turek (Motoristé sobě) v reakci pro iDNES.cz označil Pavlův návrat za „environmentálně tragický“.

„Snad nám také ukáže faktury za použití tryskáče a výpisy z účtu o odeslaných platbách za něco tak nepředstavitelně drahého a environmentálně tragického, aby někoho ani náhodou nenapadlo, že se jedná o barterovou korupci neboli nepeněžité úplatkářství,“ doplnil Turek.

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Pavel odletěl na dovolenou letounem Gulfstream z pražského letiště Václava Havla v pátek 2. října po čtvrté hodině odpolední. V marockém Ouarzazate měl přistát po půl osmé večerní.

„Jedná se o letoun rodiny Hubáčkových. V uvedeném termínu byl ale za standardních komerčních podmínek pronajatý soukromé osobě,“ sdělila redakci iDNES.cz ředitelka marketingu a komunikace Creditas Lucie Brunclíková.

Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka

Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga uvedl, že se Pavel s Hubáčkem osobně nezná. „Letadlo si pronajala skupina účastníků a náklady si rozdělili mezi sebe, včetně prezidenta,“ doplnil ve čtvrtek odpoledne.

Zároveň dodal, že jde o soukromou cestu prezidenta, kterou prezidentská kancelář neorganizuje a ani se na ni nepodílí.

Kvitujete, že se Pavel vrátil z dovolené a zúčastnil se voleb?

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