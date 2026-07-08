Diskuse se podle něj soustředily na odstraňování překážek pro větší integraci evropského obranného průmyslu. „Bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu, bavili jsme se o situaci v jednotlivých členských zemích, a bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu ve všech mechanismech,“ řekl.
Zájem partnerů se podle Pavla týkal také výše českých obranných výdajů a způsobu, jakým bude Česká republika Kyjev nadále podporovat.
Od středečního formálního jednání prezident očekává potvrzení závazků obsažených v připravované deklaraci summitu. Vedle další podpory Ukrajiny zmínil také opatření na podporu evropského obranného průmyslu, včetně motivace malých a středních podniků prostřednictvím garancí půjček či dalších nástrojů. Připomněl rovněž závazek kolektivní podpory Ukrajiny ve výši 70 miliard eur v letošním roce a snahu zachovat obdobný závazek i pro rok příští.
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Zdůraznil, že podpora Ukrajiny souvisí s bezpečností a stabilitou Evropy a že trvalého míru lze dosáhnout pouze tehdy, pokud bude Ukrajina schopná se účinně bránit a Rusko nebude dosahovat úspěchů na bojišti.
K české muniční iniciativě prezident řekl, že Česká republika do ní přispívá svým know-how i politickou odvahou. „Proto ten příspěvek České republiky není zanedbatelný,“ řekl. Přesto by podle něj bylo vhodné, aby přispěla také finančně, byť symbolicky, protože by to posílilo důvěryhodnost země. Zároveň odmítl kritiku celé iniciativy s tím, že je nadále potřebná a nemá odpovídající náhradu.
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Ve středu končí dvoudenní summit NATO, na programu je zasedání Severoatlantické rady, na kterém mají představitelé členských států schválit závěrečnou deklaraci a projednat klíčová témata. Kromě prezidenta Česko zastupuje také vládní delegace, v jejímž čele je premiér Andrej Babiš. Ten na středečním jednání pronese přibližně pětiminutový projev, v němž se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů.