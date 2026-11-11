Schůze začala ve 14:00 a trvala déle než hodinu. „Diskuze byla převážně o dvou důležitých oblastech. Ta první se týkala bezpečnosti a ta druhá změn, které ministerstvo vnitra připravuje ohledně voleb,“ nastínil Metnar. Připomněl, že k tomuto účelu zřídil na počátku volebního období pracovní skupinu složenou z poslanců a senátorů, která návrhy volební legislativy připravuje.
Změna podle něj může zahrnovat celkovou reformu komunálních voleb nebo zavedení distančního hlasování v různých typech hlasování. „Pan prezident se zajímal, v jaké jsme fázi,“ řekl Metnar. Pavel na schůzi rovněž otevřel otázku, zda by se neměla věková hranice volebního práva snížit na 16 let. „Prezident ministra požádal o odbornou diskuzi, která by zohlednila zahraniční zkušenosti z ostatních zemí,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky.
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„Máme dobré vztahy.“ Babiš se sešel s Pavlem, řešili bezpečnost a Ukrajinu
Podle Metnara nejsou projednávané návrhy ničím novým, protože v předchozích volebních obdobích fungovaly obdobné pracovní skupiny. „V minulém období nedošlo k politické shodě, nyní jsme více optimističtí,“ dodal ministr. Konkrétní podobu současných návrhů ale komentovat nechtěl.
Dalším z projednávaných témat na Hradě byla ochrana kritické infrastruktury, zejména pak nový návrh, který v pondělí předložilo ministerstvo vnitra vládě. „Zákon má posílit ochranu proti bezpilotním letounům. Prezidenta jsem informoval, s jakým záměr jsme zákon předložili, proč na něj spěcháme a proč je tak důležitý,“ prohlásil Metnar.
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Oslavy 17. listopadu bez Babiše, Macinky či Zůny. Jedou do Izraele
Podle vyjádření Hradu musí Česko pokračovat v digitalizaci činností policie a odbourávání byrokracie. „Prezident navrhl předložení jasné a přehledné mapy chystaných procesů, úkolů a termínů v této oblasti, které by projednala Bezpečnostní rada státu,“ stojí v tiskové zprávě.
Ministr po jednání reagoval také na celostátní protesty, které se v Česku zvedly po sněmovním jednání o zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávních médií. „Ctím shromažďovací právo. Můj názor ale asi znáte, jsem konzistentní v tom, že by se poplatky měly zrušit,“ uvedl ministr. Dodal, že nemá problém s tím, když lidé vyjadřují jiný názor.
Podle svých slov zatím neví, zda se zúčastní oslav 17. listopadu na Národní třídě. „Mám opravdu nabitý program. Uvidíme, kde budu, ale určitě je to i pro mě svátek,“ dodal. Premiér v úterý oznámil, že letos na oslavy výročí sametové revoluce nedorazí, protože v tu dobu bude na pracovní cestě v Izraeli. Spolu s ním odletí také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).