„Prezident republiky Petr Pavel ve středu 28. října telefonicky hovořil se svým finským protějškem Alexandrem Stubbem. Probrali úterní rozhovor finského prezidenta a norského premiéra Jonase Gahra Støreho s Vladimirem Putinem,“ informoval ve středu Hrad.
Telefonický rozhovor o Ukrajině finského prezidenta, norského premiéra a ruského prezidenta provázejí rozpaky. Putin jej údajně pojal jako historickou přednášku, přičemž o konci války mluvil jen málo. Kreml i ruští komentátoři se k rozhovoru staví přezíravě, skepse přichází i z evropské strany.
Zatímco norský premiér a finský prezident vyzdvihovali rozhovor jako „upřímný a věcný“, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov o něm nemá příliš valné mínění. Podle něj telefonát nepřinesl ohledně ukrajinského konfliktu nic nového, evropské země pouze hledaly roli ve vyjednávacím procesu.
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Nutnost pokračovat v jednáních
Český prezident se svým finským protějškem podle Hradu ve středu ještě mluvil například o výhledu na dosažení společného evropského postoje k případným mírovým jednáním.
„Jejich výsledkem musí být věrohodné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i Evropu. Oba prezidenti se shodli na nutnosti pokračovat v jednáních za účasti všech zainteresovaných stran v různých formátech,“ dodal Hrad k hovoru.
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Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé dopady, řekl Pavel v projevu k diplomatům
Pavel již v úterý v projevu k zahraničním diplomatům působícím v Česku při tradičním setkání před státním svátkem 28. října řekl, že považuje za politickou nutnost zvýšení tlaku na Rusko, zpřísnění sankcí a další posílení podpory Ukrajiny.
„Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé důsledky pro nás všechny. Pokud chceme, aby nás pravidla chránila i zítra, musíme být připraveni je bránit už dnes,“ prohlásil český prezident.