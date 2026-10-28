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Pavel koordinoval s finským prezidentem jednotný evropský postoj k Putinovi

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  16:31
Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
17 fotografií
Prezident Petr Pavel ve středu telefonoval s finským prezidentem Stubbem. Na sociální síti X o tom informovala Kancelář prezidenta republiky (KPR). Mimo jiné prezidenti podle Hradu probrali hovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem či výhled na dosažení evropského postoje k mírovým jednáním.

„Prezident republiky Petr Pavel ve středu 28. října telefonicky hovořil se svým finským protějškem Alexandrem Stubbem. Probrali úterní rozhovor finského prezidenta a norského premiéra Jonase Gahra Støreho s Vladimirem Putinem,“ informoval ve středu Hrad.

Telefonický rozhovor o Ukrajině finského prezidenta, norského premiéra a ruského prezidenta provázejí rozpaky. Putin jej údajně pojal jako historickou přednášku, přičemž o konci války mluvil jen málo. Kreml i ruští komentátoři se k rozhovoru staví přezíravě, skepse přichází i z evropské strany.

Zatímco norský premiér a finský prezident vyzdvihovali rozhovor jako „upřímný a věcný“, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov o něm nemá příliš valné mínění. Podle něj telefonát nepřinesl ohledně ukrajinského konfliktu nic nového, evropské země pouze hledaly roli ve vyjednávacím procesu.

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Nutnost pokračovat v jednáních

Český prezident se svým finským protějškem podle Hradu ve středu ještě mluvil například o výhledu na dosažení společného evropského postoje k případným mírovým jednáním.

„Jejich výsledkem musí být věrohodné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i Evropu. Oba prezidenti se shodli na nutnosti pokračovat v jednáních za účasti všech zainteresovaných stran v různých formátech,“ dodal Hrad k hovoru.

Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé dopady, řekl Pavel v projevu k diplomatům

Pavel již v úterý v projevu k zahraničním diplomatům působícím v Česku při tradičním setkání před státním svátkem 28. října řekl, že považuje za politickou nutnost zvýšení tlaku na Rusko, zpřísnění sankcí a další posílení podpory Ukrajiny.

„Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé důsledky pro nás všechny. Pokud chceme, aby nás pravidla chránila i zítra, musíme být připraveni je bránit už dnes,“ prohlásil český prezident.

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