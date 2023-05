Pro Čechy je prezident klíčový, Pavel hledá, jak zaujmout, říká politolog

Prezident Petr Pavel je ve své funkci zhruba dva měsíce. Jak byste zatím jeho práci hodnotil?

O přímé volbě se hodně diskutuje. Tím, že je prezident přímo volený, mu trochu narostla křídla a dělá více aktivnější nebo proaktivnější politiku než ti nepřímo volení. Nebo za to může Miloš Zeman, který byl přímo volený prezident, a měl otevřenější politiku, a to i když už byl třeba předsedou vlády.

Vlastně se čekalo na dalšího přímo voleného prezidenta. Aby bylo možné srovnávat, jestli je to třeba jen „faktor Miloše Zemena“. Jestli takový opravdu byl, nebo jestli až přímá volba vede k tomu, že prezidenti jsou více proaktivní. Vypadá to ale, že je to opravdu efekt přímé volby. Takový prezident se může opřít o voliče a hlavně musí být s nimi více v přímém kontaktu než nepřímo volený. Viděli jsme to u Zemana, který objížděl kraje. To třeba Václav Havel ani Václav Klaus příliš nedělali.

Prezident už není jenom hlavou státu

A jak hodnotíte Pavla?

Pavel se například objevil na Andělech, kde předával cenu Zdeňku Svěrákovi, který patřil k jeho podporovatelům. Je tam třeba vnímat fakt, že už je to politik. Samozřejmě je to hlava státu a musí plnit nějakou funkci, ale činí kroky, které budou nějakým způsobem líbivé pro voliče.

Je také nutné vnímat kontext toho, zda prezident má zájem znovu kandidovat. Pokud ano, dá se předpokládat, že v prvním období bude dělat kroky, které můžeme vnímat jako aktivní. I když se Pavel ještě nevyslovil, zda uvažuje či neuvažuje o znovuzvolení, kroky, které nyní činní a bude činit v dalších měsících, naznačují, že by znovu kandidoval.

Myslím si tedy, že je to tedy spíše efekt přímé volby a toho, že prezident už není jenom hlavou státu, ale také čistokrevný politik, který je volen voliči. To znamená, že musí nějakým způsobem dělat to, co voliči vnímají a je to pro ně nějakým způsobem zajímavé. Příkladem je právě vystoupení na nějaké kulturní akci.

Přímo volení prezidenti tedy po dobu svého mandátu dělají kampaň?

Říká se, že jedny volby skončí a další volby v podstatě začínají. Funguje to od nejníže postavených komunálních politiků. I ten nejvýše postavený politik, potažmo jeho marketingový tým, si to uvědomuje a podle toho činí kroky. Samozřejmě pokud udělá nějaký krok, je jasné, že předem marketéři kalkulují, zda to bude mít nějaký dopad a jestli se o tom bude mluvit. Je zbytečné, aby se objevil na nějaké zbytečné akci, která nemá dopad.

O prezidenta Pavla byl v Liberci zájem. Fotili se s ním i cestující v tramvaji, kterou vyrazil na besedu do Lidových sadů. (26. dubna 2023)

Je to všechno promyšlené. Bylo to vidět už při inauguraci ohledně výběru hostů. Prezident se snaží s těmito lidmi pak nějak dále spolupracovat nebo je podporovat. Je to něco, na co musí více myslet přímo zvolený prezident než nepřímo zvolený. Musí stále myslet na voliče.

Fiala musí dělat i nepopulární kroky

Jsou podle vás oblasti, kde by měl Pavel trochu ubrat?

To je těžká otázka. Musí hledat balanc. Prezident je pořád samozřejmě svázaný Ústavou, nějakými mantinely a tím, co mu vláda dovolí. Pokud je prezident, předseda vlády a předsedové obou komor stejně smýšlející, může být aktivita přínosná. Proto se prezident nemusí obávat činit aktivní kroky. Premiér mu to třeba nevytkne.

Něco jiného by bylo, kdyby došlo ke změně politické situace a premiérem by byl někdo, kdo třeba úplně názorově na druhé straně. Bude zajímavé sledovat, zda se to stane po dalších sněmovních volbách.

Nezastiňuje svojí aktivitou Petr Pavel třeba premiéra Petra Fialu? Dříve premiér s ohledem na zdravotní stav Miloše Zemana zastupoval Českou republiku při různých zahraničních cestách...

Je to zajímavé. Viděli jsme tohle už při volbách, že je zájem o úřad. Čeští voliči vnímají prezidentský úřad jako klíčový politický post. Přitom je to premiér, který řídí vládu. Možná je to i efekt médií, protože mu přikládají velkou váhu a úlohu. Další věc je otázka marketingu. Třeba Pavel má lepší marketingový tým než Fiala.

Pak je tam samozřejmě i hledisko, že Fiala musí dělat i nepopulární kroky a rozhodnutí. Pavel má tu výhodu, že je jenom součástí exekutivy, ale nečiní rozhodnutí. Může tedy dělat takové aktivity, které nejsou kontroverzní. Třeba někde vystoupí nebo zajede na zahraniční cestu. To vše jsou nekonfliktní aktivity, které mu připisují body u veřejnosti. Na druhé straně Fiala má ztíženou roli, když musí oznamovat třeba utahování opasků. V tom má Pavel výhodu.

Na Ukrajině se Pavel opět objevil se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, která po volbách dorazila mezi prvními i do jeho volebního štábu. Čím si vysvětlujete, že se takto podporují? Je to nějaký vzkaz pro voliče Pavla či Čaputové?

Jsou to oba přímo volení prezidenti, takže si v tomhle rozumějí a uvědomují si, že je volili občané a nikoliv politici. Mezi nimi je také vidět chemie. Nutno také říci, že ani jeden není politik, jakými byli jejich předchůdci. Čaputová pochází spíše z občanského sektoru, Pavel zase z armády. Řekněme, že to jsou nepolitičtí politici.

Prezident Petr Pavel je na své první oficiální zahraniční cestě. Zamířil za hlavou Slovenska Zuzanou Čaputovou. Prezidenti Petr Pavel a Zuzana Čaputová si na návštěvě Ukrajiny prohlédli ve městě Borodjanka domy poničené ruskými útoky. (28. dubna 2023) | foto: Tomáš Fongus

Když oba nastoupili do funkce, říkali, že chtějí dělat jiným otevřený styl vládnutí a přiblížit se mladým. To jsme mohli vidět na první zahraniční návštěvě Pavla na Slovensku. Pavel položil věnce u sochy T. G. Masaryka, ale následně se odehrály i novější věcí, které je třeba připomínat. Například uctění památky Jana Kuciaka. To je stále živá událost. Je to ukázka jiného stylu vládnutí, který mají oba podobný. Proto tam je ta chemie.

Tým Pavla je ještě nový

Bylo správné rozhodnutí, že Pavel s Čaputovou vyrazili na Ukrajinu?

Je to dobře. Přece jenom Česko i Slovenko jsou malé státy. Oživují vlastně dřívější kontakty. Působily jednotně jako Československo. Může to vysílat signály do NATO nebo EU a celkově ke spojencům.

Má to větší dopad, než kdyby tam jela jenom jedna hlava státu. Je vidět, že si oba rozumějí lidsky i politicky. Je třeba zmínit, že na Slovensku budou příští rok volby, takže tyto kroky Čaputová činí, aby ukázala, že je aktivní a má zájem znovu kandidovat.

Objevují se i hlasy, že Pavel hodně dá na své poradce. Příkladem je jmenování ústavního soudce. Máte stejný pocit? A je to správně, že si nechává v odborných věcech poradit?

U poradců je třeba rozlišovat. Vždy je rovina poradců, a to formálních a neformálních. Pak jsou tam ředitelé odborů, kteří jsou vyloženě zařazeni do úřadu. Mnohdy mají poradci větší vliv na prezidenta než vysoce postavení úředníci, kteří tam jsou denně a vykonávají danou agendu.

U každého prezidenta i politika je zajímavé sledovat, jak to bude fungovat. Jestli tam třeba bude docházet ke konfliktům a jestli si to sedne. Tým Pavla je ještě nový. Třeba u Zemana jsme viděli, že poradci byla jeho Achillova pata. On něco jiného říkal, a něco jiného dělal.