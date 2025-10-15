Babiš by měl zvážit riziko velké blamáže, varoval Pavel před navrhnutím Turka

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla zvážit, zda půjde do rizika velké blamáže, pokud se potvrdí autentičnost výroků Filipa Turka. Prezident dále sdělil, že neplánuje další schůzku s Babišem ohledně skládání vlády, dokud nenastane posun. Nemám důvod proces popohánět dopředu, uvedl.

Prezident Petr Pavel | foto:  Petr Topič, MAFRA

Připravujeme podrobnosti.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

