Babiš by měl zvážit riziko velké blamáže, varoval Pavel před navrhnutím Turka
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...
Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb
Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na...
Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel
Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...
Pravici zvedá kdekdo. I Fiala, Rakušan či Clintonová, hájil šéf Svobodných Turka
Českou politickou a mediální scénu v posledních dnech zahlcuje dění okolo nominanta na post ministra zahraničí v nově nastupující vládě, a to Filipa Turka. V diskusi na stanici CNN Prima News se do...
Rty jako kulomet, rozplýval se Trump nad svou mluvčí. Trapné, hnus, zněla kritika
Americký prezident Donald Trump si před svým odletem z Izraele neodpustil další poznámky na vzhled historicky nejmladší tiskové mluvčí Bílého domu. Osmadvacetiletá Karoline Leavittová pro Trumpa...
„Miluji Hitlera.“ Lídři republikánské mládeže psali rasistické zprávy
Lídři republikánské organizace Národní federace mladých republikánů (YRNF) napříč Spojenými státy v chatovací skupině na platformě Telegram psali rasistické, antisemitské a další nenávistné či...
Pokud je to realita, je to zavrženíhodné, říká Schillerová k nové Turkově kauze
Šibenici a nábojnici na voze cizího diplomata, tedy novou kauzu poslance za Motoristy sobě Filipa Turka, s nímž strana dosud počítala na post ministra zahraničí, považuje místopředsedkyně ANO Alena...
Tálibán uzavřel příměří s Pákistánem. Při střetech na hranicích zemřely desítky lidí
Pákistán a Afghánistán se ve středu po nové vlně střetů dohodly na 48hodinovém příměří, které vstoupilo v platnost v 15:00 SELČ. Obě země předtím informovaly o nových desítkách mrtvých a zraněných....
Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
Končící vláda Petra Fialy poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok, řekl šéf ANO Andrej Babiš, jehož hnutí jedná o vzniku nového kabinetu s...
Tajemná obálka. Archiváři zveřejní kompletní přepis posledních slov TGM
Za zavřenými dveřmi pražské vily Lanna se radí historici o posledních slovech T. G. Masaryka. Obálka čekala 20 let v Národním archivu podle přání tajemníka Antonína Suma, který ji tam uložil. V září...
Podvodníci slibovali byty v Praze a byznys se zlatem. Z lidí vylákali 14 milionů
Čtveřici výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinili kriminalisté ze zvlášť závažných podvodů spáchaných formou spolupachatelství. Od několika poškozených vylákali pod různými záminkami peníze a...
Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily
V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní sazba se nyní vztahuje na stavební dříví a řezivo, pětadvacetiprocentní přirážka se týká kuchyňského...
Vláda schválila převod pozemků, příprava odmítané gigafactory může pokračovat
Vláda dnes schválila dlouho připravovaný převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Krok, který sjednocuje vlastnictví v celé lokalitě, má umožnit...